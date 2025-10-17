ETV Bharat / sports

कसोटी, वनडे, टी-20 नंतर आता आला क्रिकेटचा नवा प्रकार; काय आहेत नियम?

क्रिकेटचा एक नवीन फॉरमॅट सुरु होणार आहे. हा क्रिकेटचा चौथा फॉरमॅट असेल. तो जानेवारी 2026 मध्ये सुरु होईल. यात सामने 80 षटकांचे असतील.

New Format of Cricket
क्रिकेटचा नवा प्रकार (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 10:12 AM IST

नवी दिल्ली New Format of Cricket : 15 मार्च 1877 रोजी पहिल्यांदा कसोटी क्रिकेट खेळवण्यात आलं. कालांतरानं, या स्वरुपामध्ये बदल झाला, ज्यामुळं चाहत्यांसाठी ते आणखी आनंददायी बनले. कसोटी क्रिकेटनंतर वनडे क्रिकेट आलं. त्यानंतर टी-20 स्वरुपाची ओळख झाली. टी-20, द हंड्रेड, टी-10 आणि आता क्रिकेटचं नवं 'कसोटी ट्वेंटी' स्वरुप लवकरच लॉन्च होणार आहे.

क्रिकेटमध्ये येणार नवीन स्वरुप : द फोर्थ फॉरमॅटचे सीईओ आणि वन वन सिक्स नेटवर्कचे कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी यांच्या मते, नवीन स्वरुपाला कसोटी ट्वेंटी असं नाव देण्यात आलं आहे. या नवीन आणि रोमांचक क्रिकेट स्वरुपात, प्रत्येक संघाला कसोटी क्रिकेटप्रमाणेच फलंदाजीसाठी दोन संधी मिळतात. मात्र हे स्वरुप कसोटी सामन्यापेक्षा लहान आणि वेगवान आहे, ज्यामुळं प्रेक्षकांसाठी सतत उत्साह आणि चांगला सामना सुनिश्चित होतो. ते कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटच्या नियमांचं मिश्रण असेल.

कसे बनतील नियम : काही नियम कसोटी क्रिकेटमधून घेतले जातील आणि काही टी-20 मधून, परंतु या नवीन स्वरुपानुसार थोडेसे बदल करुन. सामन्याचा निकाल विजय, पराभव, टाय किंवा ड्रॉ असू शकतो, ज्यामुळं तो आणखी मनोरंजक बनतो. एबी डिव्हिलियर्स, क्लाइव्ह लॉयड, मॅथ्यू हेडन आणि हरभजन सिंग हे सल्लागार मंडळाचा भाग आहेत. मात्र या फॉरमॅटनं अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश केलेला नाही.

टेस्ट ट्वेंटी-20 कधी सुरु होईल? : टेस्ट ट्वेंटी-20 चा पहिला सीझन जानेवारी 2026 मध्ये सुरु होईल. यात सहा फ्रँचायझी सहभागी होतील, तीन भारतातील आणि तीन दुबई, लंडन आणि अमेरिकेतील. प्रत्येक संघात 16 खेळाडू असतील. हा नवीन फॉरमॅट 16 ऑक्टोबर रोजी अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला. टेस्ट ट्वेंटी-20 ही द वन वन सिक्स नेटवर्कचे कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी यांच्या विचारांची उपज आहे. या फॉरमॅटला माजी क्रिकेटपटूंकडून लक्षणीय प्रशंसा मिळाली आहे.

माजी खेळाडूंनी काय म्हटलं? : दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्स म्हणाला की टेस्ट ट्वेंटी-20 क्रिकेटमध्ये अधिक उत्साह वाढवेल आणि तरुण खेळाडूंना भरपूर संधी देईल. वेस्ट इंडिजचे दिग्गज सर क्लाईव्ह लॉईड म्हणाले, "क्रिकेटच्या प्रत्येक युगातून अनुभव घेतल्यानंतर, मी असं म्हणू शकतो की खेळ नेहमीच अनुकूल झाला आहे, परंतु कधीही मुद्दामहून नाही. कसोटी ट्वेंटी-20 खेळाची कला आणि लय परत आणते, तर आधुनिक उर्जेनं तो जिवंत ठेवते."

