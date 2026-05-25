IPL मधील M-तिकिट म्हणजे काय? प्रत्यक्ष तिकिटाशिवाय स्टेडियममध्ये कसा मिळतो प्रवेश; युनिक QR कोडमागील रहस्य काय?

IPL मधील M-तिकिट म्हणजे काय?
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 10:43 AM IST

What is M-Ticket : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 19वा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आहे. यंदाच्या हंगामात प्रशासन आणि आयोजकांनी तिकिट प्रणाली पूर्णपणे अद्ययावत केल्याचं दिसून आलं. केवळ चौकार आणि षटकारांवरच नव्हे, तर 'एम-तिकिट प्रणाली'वरही लक्ष केंद्रित झालं आहे. तिकिटांचा काळाबाजार आणि फसवणूक समूळ नष्ट करण्यासाठी ही एक आधुनिक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. हे तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे आणि यावेळी चाहत्यांना तिकिटात काय वेगळेपण जाणवलं हे जाणून घेऊया.

'एम-तिकिट' म्हणजे काय : 'एम-तिकिट' म्हणजे 'मोबाइल तिकीट'. हा पारंपरिक कागदी तिकिटांना एक डिजिटल आणि सुरक्षित पर्याय आहे. आपण पाहिलं आहे की, चाहते प्रत्यक्ष तिकिटं खरेदी करुन ती चढ्या भावानं विकतात किंवा एकाच तिकिटाच्या अनेक छायाप्रती (फोटोकॉपी) काढून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात. या समस्येवर एम-तिकिट हा एक सर्वोत्तम उपाय आहे. ही एक प्रणाली आहे जी पूर्णपणे मोबाइल ॲप आणि डिजिटल ओळखीवर आधारित आहे. कागदी पास मिळण्याऐवजी, प्रेक्षकांना त्यांच्या मोबाइल ॲपद्वारे एक डिजिटल पास मिळतो. याचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते थेट तिकीट खरेदीदाराच्या ओळखीशी आणि मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेलं असतं.

एम-तिकिट कसं काम करतं?

एम-तिकिट कसं काम करतं? : एम-तिकिट प्रणाली अत्यंत सुरक्षित आणि निर्दोष असावी यासाठी तयार करण्यात आली आहे. हे कसं कार्य करतं हे आपण खालील मुद्द्यांवरुन समजू शकतो, जेव्हा तुम्ही अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरुन (जसे की BookMyShow किंवा इतर भागीदार ॲप्स) तिकीट बुक करता, तेव्हा ते तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि ओळखीशी जोडलं जातं. प्रत्येक तिकिटासोबत एक अद्वितीय QR कोड तयार केला जातो. हा कोड स्टेडियममध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुमची चावी म्हणून काम करतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव, आयोजकांनी एक विशेष नियम स्थापित केला आहे, हा QR कोड आगाऊ सक्रिय केला जाणार नाही. तो सामना सुरु होण्याच्या काही तास आधीच उपलब्ध होईल, जेणेकरुन कोणीही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन त्याचा आगाऊ गैरवापर करू शकणार नाही.

तिकिट फॉरवर्ड करण्यास मनाई : एम-तिकीट व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे पुढं पाठवता येणार नाही. ते फक्त त्याच अधिकृत ॲपवर उघडेल, ज्यावरुन ते खरेदी केलं गेलं आहे. जर तिकीट हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता असेल, तर ते फक्त एकदाच शक्य होईल, त्यानंतर ते लॉक केले जाईल. स्टेडियमच्या गेटवर लावलेलं स्कॅनर तुमच्या मोबाईलचा QR कोड वाचताच, तो डेटाबेसमध्ये 'वापरलेला' म्हणून चिन्हांकित केला जाईल. यानंतर, इतर कोणीही तेच तिकीट किंवा कोड वापरुन प्रवेश करु शकणार नाही.

M-तिकिटाबद्दल

काळाबाजार रोखण्यास मदत : आयपीएल सामन्यांदरम्यान तिकिटांचा काळाबाजार ही नेहमीच एक मोठी समस्या राहिली आहे. 'एम-तिकीट प्रणाली' सुरु झाल्यामुळं काळाबाजार करणाऱ्यांना क्लीन चिट मिळेल. तिकीट थेट व्यक्तीच्या मोबाईल आणि ओळखीशी जोडलेलं असल्यामुळं आणि ते वारंवार हस्तांतरित करणं अशक्य असल्यामुळं, ते आता कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला विकणं शक्य होणार नाही. या पारदर्शकतेमुळं केवळ खऱ्या चाहत्यांनाच योग्य दरात सामना पाहण्याची संधी मिळेल याची खात्री होते.

