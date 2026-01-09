ETV Bharat / sports

Explainer: आईस स्कीइंग म्हणजे काय, तो का आहे धोकादायक? ज्यामुळं 'वेदांता'च्या मालकाच्या एकुलत्या एक मुलाचा झाला मृत्यू

वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांचे पुत्र अग्निवेश अग्रवाल यांचं अमेरिकेत आईस स्कीइंग करताना झालेल्या अपघातनंतर मृत्यू झाला.

What is Ice Skiing
आईस स्कीइंग म्हणजे काय? (ETV Bharat Graphics and Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 5:25 PM IST

मुंबई What is Ice Skiing : वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांचे पुत्र अग्निवेश अग्रवाल यांचं वयाच्या 49 व्या वर्षी अमेरिकेतील न्यू यॉर्क इथं निधन झालं. 7 जानेवारी 2025 रोजी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. अमेरिकेत आईस स्कीइंग करताना अग्निवेश यांचा गंभीर अपघात झाला. अपघातानंतर त्यांना न्यू यॉर्कमधील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथं उपचारादरम्यान त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. आईस स्कीइंग अपघातानंतर अग्निवेश यांची प्रकृती गंभीर झाली. तर आईस स्कीइंग म्हणजे काय, ते धोकादायक का असतं? जाणून घेऊया.

What is Ice Skiing
आईस स्कीइंग करताना खेळाडू (Getty Images)

आईस स्कीइंग म्हणजे काय : आईस स्कीइंग एक ऑलिम्पिक खेळ आहे, परंतु श्रीमंत लोक मनोरंजनासाठी त्यात रस घेतात. ते महाग असण्यासोबतच लक्झरी आणि स्टेटसशी देखील जोडलेलं आहे. प्रिन्स विल्यम, केट मिडलटन यांसारखे हॉलिवूड स्टार्स, सेलिब्रिटी, व्यावसायिक आणि उच्च नेटवर्थ असलेले लोक दरवर्षी आईस स्कीइंग करतात. स्कीइंगसाठी जगभरातील अनेक बर्फाळ प्रदेशात महागडे रिसॉर्ट्स बांधले आहेत. अमेरिकेतील अॅस्पेन, फ्रान्समधील कोर्टशेवेल आणि स्वित्झर्लंडमधील झर्मेट हे असेच काही महागडे रिसॉर्ट्स आहेत. इथं एका दिवसाचं स्कीइंग तिकीट आणि राहण्याचा खर्च हजारो डॉलर्समध्ये असतो. याशिवाय, मॉन्क्लेअर आणि फेंडी यांसारख्या महागड्या ब्रँड्सचे स्कीइंग गियर आणि जॅकेट्स घालणं हे स्टेटस सिम्बॉल मानलं जातं, ज्यांची किंमत लाखो रुपये असते. मात्र, सीझनल पास इत्यादी घेऊन कमी खर्चातही स्कीइंग करता येतं, परंतु सामान्यतः याला श्रीमंतांचाच स्पोर्ट अॅक्टिव्हिटी मानलं जातं.

What is Ice Skiing
आईस स्कीइंग म्हणजे काय? (Getty Images)

सर्वाधिक आईस स्कीइंग कुठं होतं : जगभरात सर्वाधिक स्कीइंग युरोपियन आल्प्स पर्वतांमध्ये होते. आल्प्स युरोपमधील फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया आणि इटली यांसारख्या देशांमध्ये पसरलेले आहेत. इथं सर्वाधिक स्की रिसॉर्ट्स, पर्यटक आणि पायाभूत सुविधा आहेत. अंदाजे 70% स्कीइंग अॅक्टिव्हिटी युरोपियन रिसॉर्ट्समध्येच होतं. त्यानंतर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये सर्वाधिक स्कीइंग होते. जपानच्या बर्फाळ पर्वतांमध्येही अनेक स्कीइंग रिसॉर्ट्स आहेत. मात्र, युरोप आणि जपानच्या तुलनेत अमेरिकेत स्कीइंग महाग असल्याचं सांगितलं जातं.

स्कीइंगचा खेळ जीवघेणा कसा बनतो? :

1) अतिवेग : स्वित्झर्लंडमधील अल्टिट्यूड स्कूलच्या मते, जेव्हा स्कीअर उतारावरुन खाली सरकतात तेव्हा त्यांचा वेग अत्यंत जास्त असतो. प्रशिक्षणाशिवाय या वेगावर नियंत्रण ठेवणं कठीण असतं. वेग 50 किमी/ताशी पर्यंत पोहोचू शकतो, जरी व्यावसायिक स्कीअर 100 किमी/ताशी पेक्षा जास्त असू शकतात. या वेगानं नियंत्रण गमावल्यानं कारसारखी धडक होऊ शकते. जर तुम्ही झाडाशी किंवा दगडाशी आदळलात तर हेल्मेट घातल्यानंतरही डोकं आणि अंतर्गत अवयवांना गंभीर दुखापत होऊ शकते.

2) अत्यंत खडकाळपणा : पर्वत किती खडकाळ आहेत हे संबंधितांना माहिती असतं. पर्वत चढताना, फक्त खाली पाहणं भीतीदायक असते. उतार नेहमीच समान नसतात. त्यावर स्कीइंग करणं धोकादायक आहे कारण खड्डे कुठं आहेत आणि खडक कुठं लपलेले आहेत हे स्कीइंग करणाऱ्याला माहिती नसतं. शिवाय, बर्फ कुठं गोठलेला असतो आणि तो कुठं वितळलेला असतो, हे अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. कधीकधी, स्कीअर उतार आणि खोलीचा अंदाज घेण्यात अयशस्वी होतात आणि खडकांशी आदळतात. जेव्हा स्कीअर उच्च वेगानं खडकाशी आदळतो तेव्हा हेल्मेट काम करत नाही आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळं मृत्यू होऊ शकतो.

3) हिमस्खलन : स्कीइंग करताना बर्फाच्या डोंगरात पडल्याच्या अनेक बातम्या आहेत. जपानमधील कुसात्सु-शिराणे पर्वतावरुन ज्वालामुखीचे खडक पडल्यानं अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय. स्कीइंगचा हा सर्वात गंभीर आणि प्राणघातक धोका आहे. कधीकधी, स्कीअरच्या स्वतःच्या वजनामुळं किंवा हालचालीमुळं बर्फाचा वरचा थर सरकू शकतो, ज्यामुळं तो हिमस्खलनात अडकतो. अशा परिस्थितीत, गुदमरणं किंवा ढिगाऱ्याखाली गाडलं जाणं हा मृत्यूचा सर्वात मोठा धोका असतो.

What is Ice Skiing
आईस स्कीइंग म्हणजे काय? (Getty Images)

4) गुडघे आणि सांध्यावर दबाव : स्कीइंगमध्ये, पाय स्की बोर्डला बांधलेले असतात. पडताना बोर्ड सोडण्यात अयशस्वी झाल्यास, संपूर्ण दाब गुडघ्यांवर पडतो. ही एक सामान्य समस्या आहे, ज्यामुळं कधीकधी आयुष्यभर गतिशीलतेची समस्या उद्भवू शकते.

5) उंची आणि हवामान : उच्च उंचीवर ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळं उंचीवरील आजार होऊ शकतो, ज्यामुळं चक्कर येणं आणि समन्वय गमावणं होऊ शकते. शिवाय, अचूक पर्वतीय हवामान अप्रत्याशित आहे. वादळ किंवा हिमवादळ कधी येईल हे सांगणं अशक्य आहे. बर्फाळ वारे हायपोथर्मिया होऊ शकतात, ज्यामुळं त्वरित उपचार न मिळाल्यास मृत्यू देखील होऊ शकतो.

What is Ice Skiing
आईस स्कीइंग म्हणजे काय? (Getty Images)

दरवर्षी होतात 37 मृत्यू : अमेरिकेच्या नॅशनल स्की एरियाज असोसिएशन (NSAA) नुसार, 2023-24 च्या हंगामात 35 मृत्यू झाले. यामध्ये 28 स्कीयर आणि 7 स्नोबोर्डर्स म्हणजेच स्कीयरचे सहयोगी होते. गेल्या 10 वर्षांत अमेरिकेत स्कीइंगमुळं सरासरी वार्षिक 42 मृत्यू झाले आहेत. तर ऑस्ट्रियामध्ये दरवर्षी स्कीइंगमुळं सरासरी 37 मृत्यू होतात.

मुलाच्या निधनावर काय म्हणाले अनिल अग्रवाल : दरम्यान अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका भावनिक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "मुलगा गमावल्याचं दुःख अवर्णनीय आहे. एका वडिलांसाठी, त्याच्या मुलाचं गमावणं असह्य आहे. हे आपल्या कल्पनेपलीकडेचं दुःख आहे. मुलाचं त्याच्या वडिलांसमोर निधन होऊ नये. या नुकसानानं आम्हाला इतकं खोलवर उद्ध्वस्त केलं आहे की आम्ही अजूनही ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. माझ्यासाठी, तो फक्त माझा मुलगा नव्हता; तो माझा मित्र होता, माझा अभिमान होता, माझं जग होता. किरण आणि मी हताश झालो आहोत. तरीही, आमच्या दुःखात, आम्ही स्वतःला आठवण करुन देतो की वेदांतामध्ये काम करणारे हजारो तरुण देखील आमची मुलं आहेत."

अग्निवेशनं क्रीडा आणि संगीतात स्वतःचं नाव कमावलं : अग्निवेश यांचा जन्म 3 जून 1976 रोजी पाटणा इथं झाला. मध्यमवर्गीय बिहारी कुटुंबातून आलेल्या अग्निवेश यांनी क्रीडा, संगीत आणि नेतृत्वात आपली छाप पाडली. त्यांनी अजमेर येथील मेयो कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी फुजैराह गोल्डची स्थापना केली आणि नंतर हिंदुस्तान झिंकचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं. त्यांचे वडील अनिल यांच्या मते, अग्निवेश हे त्यांच्या व्यावसायिक योगदानासाठी तसंच त्यांच्या साधेपणा, संवेदनशीलता आणि मानवतावादी स्वभावासाठी ओळखले जात होते.

