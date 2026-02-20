ETV Bharat / sports

फुटसल म्हणजे काय, तो कसा खेळतात? हाच खेळ खेळताना झाला खासदाराचा मृत्यू!

खासदार रिकी अँड्र्यू जे. सिंगकॉन यांचं गुरुवारी संध्याकाळी शिलाँगमध्ये फुटसल खेळताना अचानक कोसळून निधन झालं. फुटसल म्हणजे आहे तरी काय?

What is Futsal
फुटसल म्हणजे काय (ETV Bharat Graphics)
मुंबई What is Futsal : मेघालयातील शिलाँगचे खासदार रिकी अँड्र्यू जे. सिंगकॉन यांचं गुरुवारी संध्याकाळी शिलाँगमध्ये फुटसल खेळताना अचानक कोसळून निधन झालं. पक्षाच्या नेत्यांच्या मते, खासदारांनी नियमित कार्यक्रमाचा भाग म्हणून भाग घेतलेला हा एक मैत्रीपूर्ण फुटसल सत्र होता. या घटनेनंतर त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं. सिंगकॉन हे व्हॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (व्हीपीपी) चे एक प्रमुख नेते होते. त्यांच्या जाण्यानं मेघालयाच्या राजकारणात हळहळ व्यक्त होत आहे. जो खेळ खेळताना खासदारांचा मृत्यू झाला तो फुटसल म्हणजे आहे तरी काय? तो खेळ कसा खेळतात? याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत.

फुटसल म्हणजे काय? : फुटसल ही फुटबॉलची एक संक्षिप्त आवृत्ती आहे. हा खेळ दोन संघांमध्ये खेळला जातो, प्रत्येक संघात पाच खेळाडू असतात (4 मैदानी खेळाडू + 1 गोलकीपर). हा खेळ मोठ्या मैदानाऐवजी लहान, हार्ड कोर्टवर खेळला जातो. म्हणून, वेग, कौशल्य आणि पासिंग हे महत्त्वाचं असतं. फुटसलमध्ये गोल तेव्हाच केला जातो जेव्हा चेंडू गोल रेषेवर राहतो. जर चेंडू रेषेवर राहिला तर गोल दिला जात नाही. त्याचं नाव स्पॅनिश 'साला फुटबॉल' आणि पोर्तुगीज 'फुटेबॉल दे सालाओ' वरुन आलं आहे.

What is Futsal
काय आहे फुटसल (ETV Bharat Graphics)

कसा खेळला जातो खेळ : फुटसल सामने दोन भागांमध्ये खेळले जातात, प्रत्येक भाग 20 मिनिटांचा असतो. फुटसल चेंडू फुटबॉलपेक्षा लहान आणि किंचित जड असतो. तो जास्त उसळत नाही, त्यामुळं त्यावर नियंत्रण ठेवणं सोपं होतं. हा खेळ सहसा स्पष्ट रेषांसह इनडोअर हार्ड कोर्टवर खेळला जातो. मैदान लहान असल्यानं, खेळाडूंना जलद पास देणं आवश्यक असतं. चेंडूवर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं आहे. मर्यादित जागेत खेळणं आवश्यक आहे.

What is Futsal
फुटसल खेळ (Getty Images)

कसं असतं मैदान आणि चेंडू : फुटसल हा प्रामुख्यानं इनडोअर खेळ आहे. तो बहुतेक हार्ड कोर्टवर खेळला जातो. मैदानाचा आकार 800 चौरस मीटर (40 मीटर X 20 मीटर) असतो. फुटबॉल खेळपट्टीच्या जवळजवळ एक दशांश आणि बास्केटबॉल कोर्टच्या आकाराच्या दुप्पट. जर खेळ घरामध्ये खेळला जात असेल तर छताची उंची किमान 4 मीटर असावी. तसंच एक मानक फुटसल बॉल 62-64 सेमी परिघाचा असतो आणि त्याचं वजन 400-440 ग्रॅम असते. फुटबॉल बॉल हवेनं भरलेल्या असतात, तर फुटसल बॉल फोमनं भरलेले असतात. हार्डकोर्टवर जास्त उसळी होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हे केलं जातं. 2 मीटर उंचीवरुन टाकल्यावर, चेंडू 50 सेमीपेक्षा कमी आणि 65 सेमीपेक्षा जास्त उसळी घेऊ नये.

What is Futsal
फुटसल कोणत्या भागात आहे लोकप्रिय (ETV Bharat Graphics)

दक्षिण अमेरिकेत झाली सुरुवात : फुटसॉलची उत्पत्ती दक्षिण अमेरिकेत झाली असं मानलं जातं, जिथं अर्जेंटिनाचे जन्मलेले प्रशिक्षक जुआन कार्लोस सेरियानी यांनी उरुग्वेतील मोंटेव्हिडिओ येथील वायएमसीए इथं इनडोअर स्पर्धांसाठी पारंपारिक 11-ए-साइड फुटबॉल खेळाचे प्रकार तयार केले. दरम्यान, ब्राझीलमधील साओ पाउलो इथंही एक स्ट्रीट गेम विकसित होत होता. फुटसॉल लवकरच संपूर्ण खंडात पसरला. सहभागींची संख्या वाढतच आहे आणि फिफाच्या मते, सध्या 30 दशलक्षाहून अधिक लोक हा खेळ खेळतात.

What is Futsal
फुटसल खेळ (Getty Images)

खेळासाठी दोन प्रशासकीय संस्था : फुटसलसाठी दोन प्रशासकीय संस्था आहेत, असोसिएशन मुंडियल डी फुटसल (जागतिक फुटसल असोसिएशन) आणि फिफा. दोन्ही संस्थांमधील फरकांमुळं, एएमएफ आणि फिफा स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या स्पर्धा आयोजित करतात. फुटबॉलप्रमाणेच, बहुतेक युरोपियन, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकन आणि आशियाई देशांमध्ये देशांतर्गत लीग लोकप्रिय आहेत. युरोपमधील UEFA फुटसल चॅम्पियन्स लीग ही खेळातील सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धांपैकी एक आहे.

What is Futsal
फुचसलच्या प्रसिद्ध स्पर्धा (ETV Bharat Graphics)

कधी झाला होता पहिला विश्वचषक : AMF आणि FIFA दोघंही स्वतःचे विश्वचषक आयोजित करतात. पहिला AMF फुटसल विश्वचषक 1982 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता, जिथं यजमान ब्राझीलनं अंतिम सामन्यात पॅराग्वेचा 1-0 असा पराभव केला होता. आतापर्यंत, कोलंबिया आणि पॅराग्वेनं 3 वेळा AMF विश्वचषक जिंकला आहे, जे कोणत्याही देशानं जिकलेलं सर्वाधिक विश्वचषक आहे.

What is Futsal
फुटसल खेळ (Getty Images)

