'Boxing Day Test' म्हणजे काय? दरवर्षी हा सामना 26 डिसेंबरलाच का खेळवला जातो, काय आहे इतिहास?

'बॉक्सिंग डे' कसोटी हा 26 डिसेंबरपासून सुरु होणारा एक ऐतिहासिक क्रिकेट सामना आहे, ज्याची परंपरा 19व्या शतकापासून आहे.

मुंबई What is Boxing Day Test : 'बॉक्सिंग डे' कसोटी ही क्रिकेट कॅलेंडरमधील उत्साहाचं एक उत्तम उदाहरण आहे. दरवर्षी 26 डिसेंबर रोजी सुरु होणारा हा कसोटी सामना केवळ क्रिकेट सामना नाही तर परंपरा, इतिहास आणि संस्कृतीचा संगम आहे. विशेषतः ऑस्ट्रेलियामध्ये 'बॉक्सिंग डे' कसोटी हा वर्षातील सर्वात प्रतिष्ठित सामन्यांपैकी एक मानला जातो. 26 डिसेंबर, ख्रिसमस नंतरच्या दिवशी, 'बॉक्सिंग डे' असं म्हणतात. हे नाव बॉक्सिंगशी संबंधित नाही, तर त्याची मुळे ख्रिश्चन परंपरेत आहेत, जिथं ख्रिसमस नंतर गरीब, कामगार आणि गरजूंना भेटवस्तू दिल्या जात होत्या. म्हणूनच 26 डिसेंबरला 'बॉक्सिंग डे' म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

'बॉक्सिंग डे' टेस्ट म्हणजे काय? (AP Photo)

'बॉक्सिंग डे' कसोटी कधी सुरु झाली? : 1892 मध्ये जेव्हा ऑस्ट्रेलियन स्थानिक क्रिकेटमध्ये ख्रिसमसच्या आसपास सामने खेळवण्यास सुरुवात झाली तेव्हा 'बॉक्सिंग डे' हा शब्द क्रिकेटमध्ये आला. मात्र, पहिली अधिकृत आंतरराष्ट्रीय 'बॉक्सिंग डे' कसोटी 1950 मध्ये खेळली गेली. 1950-51 च्या अ‍ॅशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेलेला कसोटी सामना 'बॉक्सिंग डे' रोजी येणारा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना मानला जातो. परंतु 1974-75 च्या अ‍ॅशेस मालिकेनं अशी परंपरा स्थापित केली की 26 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या फक्त कसोटी सामन्यांनाच 'बॉक्सिंग डे' कसोटी म्हटलं जाईल.

'बॉक्सिंग डे' टेस्ट म्हणजे काय? (AP Photo)

'बॉक्सिंग डे' का म्हणातात? : 'बॉक्सिंग डे' या नावामागे अनेक सिद्धांत आहेत. पहिलं म्हणजे ख्रिसमसच्या दिवशी काम करणाऱ्या लोकांना दुसऱ्या दिवशी सुट्टी दिली जाते. त्यांना एका बॉक्समध्ये पॅक केलेली भेटवस्तू दिली जाते, म्हणून 'बॉक्सिंग डे' हे नाव पडलं. दुसरी एक धारणा अशी आहे की ख्रिसमसच्या दिवशी गरिबांसाठी भेटवस्तू असलेला एक बॉक्स चर्चमध्ये ठेवला जातो. हा बॉक्स दुसऱ्या दिवशी, 26 डिसेंबर रोजी उघडला जातो आणि त्यातील वस्तू गरिबांमध्ये वाटल्या जातात. म्हणूनच या दिवसाला 'बॉक्सिंग डे' म्हणतात. कसोटी सामने देखील याच दिवशी सुरु होतात, म्हणूनच याला 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट म्हणतात.

Boxing Day कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम (ETV Bharat Graphics)

'बॉक्सिंग डे' हा शब्द क्रिकेटशी कधी जोडला गेला? : 1892 मध्ये 'बॉक्सिंग डे' हा शब्द क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला असं मानलं जातं. त्याच वर्षी, शेफील्ड शिल्ड स्पर्धेत ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर ख्रिसमस दरम्यान व्हिक्टोरिया आणि न्यू साउथ वेल्स यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. त्यानंतर, दरवर्षी ख्रिसमस दरम्यान दोन्ही संघांमधील सामने सुरु झाले आणि ही एक परंपरा बनली. प्रत्येक सामन्यात 'बॉक्सिंग डे'चा समावेश होता. मात्र, सामना 26 डिसेंबर रोजी सुरू होणे अनिवार्य नव्हते.

'बॉक्सिंग डे' टेस्ट म्हणजे काय? (AP Photo)

'बॉक्सिंग डे' कसोटी फक्त मेलबर्नमध्येच का? : ऑस्ट्रेलियातील जवळजवळ सर्व 'बॉक्सिंग डे' कसोटी सामने मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर (MCG) खेळले जातात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मेलबर्नचा ऐतिहासिक वारसा आणि त्याची प्रचंड प्रेक्षक क्षमता. 100,000 हून अधिक प्रेक्षकांची क्षमता असलेलं हे मैदान 'बॉक्सिंग डे'च्या दिवशी खचाखच भरलेलं असते, म्हणूनच क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं या परंपरेचं कायमचं घर बनवलं आहे.

'बॉक्सिंग डे' कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचं जबरदस्त वर्चस्व : आकडेवारी दर्शविते की ऑस्ट्रेलिया 'बॉक्सिंग डे' कसोटीत जवळजवळ अजिंक्य राहिला आहे. 2011 पासून खेळल्या गेलेल्या 14 घरच्या 'बॉक्सिंग डे' कसोटी सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियानं फक्त दोनदा पराभव पत्करला आहे. या 14 सामन्यांपैकी ऑस्ट्रेलियानं 10 जिंकले, दोन अनिर्णित राहिले आणि कांगारुंनी फक्त दोनच पराभव पत्करले. मेलबर्नमधील 'बॉक्सिंग डे' कसोटीत कांगारु संघ किती मजबूत आहे हे या आकडेवारीवरुन दिसून येते.

'बॉक्सिंग डे' कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध इतर संघांची कामगिरी (ETV Bharat Graphics)

भारतानं मोडला ऑस्ट्रेलियाचा अभिमान : सर्वात मनोरंजक म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाचे 'बॉक्सिंग डे' कसोटीतील दोन्ही पराभव भारताविरुद्ध होते. 2018 च्या 'बॉक्सिंग डे' कसोटीत, विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारतानं ऐतिहासिक विजय मिळवला, पहिल्यांदाच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर 'बॉक्सिंग डे' कसोटी जिंकली. 2020 च्या 'बॉक्सिंग डे' कसोटीत अॅडलेडमध्ये झालेल्या पराभवानंतर आणि 36 धावांवर बाद झाल्यानंतर, टीम इंडियाने मेलबर्न 'बॉक्सिंग डे' कसोटीत उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली, भारतानं ऑस्ट्रेलियाला हरवून इतिहास रचला. या दोन विजयांनी हे सिद्ध केलं की 'बॉक्सिंग डे' टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलिया देखील अजिंक्य नाही.

'बॉक्सिंग डे' टेस्ट खास का आहे? : 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट हा केवळ क्रिकेटचा उत्सव नाही तर भावनांचा उत्सव आहे. सुट्ट्यांमध्ये स्टेडियमची गर्दी, कौटुंबिक वातावरण आणि वर्षातील शेवटच्या मोठ्या सामन्याचा उत्साह या सर्व गोष्टी त्याला खास बनवतात. 'बॉक्सिंग डे' टेस्टचा भाग असणं क्रिकेटपटूंसाठी सन्मानाची गोष्ट आहे.

प्रेक्षकांची होते मोठी गर्दी : दरवर्षी, 'बॉक्सिंग डे' टेस्टला विक्रमी संख्येनं प्रेक्षक उपस्थित राहतात. यावेळीही तेच अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट सामन्याला विक्रमी उपस्थिती दिसून आली. कसोटीच्या पाच दिवसांत 373,691 हून अधिक चाहत्यांनी एमसीजी गेट्समधून प्रवेश केला, ज्यानं 1937 मध्ये प्रस्थापित 350,534 चा मागील विक्रम मागे टाकला. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं पुष्टी केली की पाचव्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात 51,371 प्रेक्षक उपस्थित होते आणि एक विक्रम मोडला. दुपारपर्यंत ही संख्या 74,362 वर पोहोचली होती.

