क्रिकेटमध्ये येणार अद्भुत नियम; फलंदाज करणार नाही फिल्डींग, क्रिकेटचं चित्र बदलणार!

ऑस्ट्रेलियाची लोकप्रिय टी-20 लीग, बिग बॅश लीग (BBL), 2026-27 हंगामापासून एक महत्त्वाचा आणि अनोखा नियम लागू करत आहे.

Designated Hitter
क्रिकेटमध्ये येणार अद्भुत नियम (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 9:59 AM IST

ब्रिस्बेन Designated Hitter : ऑस्ट्रेलियाची लोकप्रिय टी-20 लीग, बिग बॅश लीग (BBL), 2026-27 हंगामापासून एक महत्त्वाचा आणि अनोखा नियम लागू करत आहे. या नवीन नियमानुसार, संघांना Designated Hitter (फक्त फलंदाजी करणारा) आणि Designated Fielder (फक्त क्षेत्ररक्षण करणारा) निवडण्याची परवानगी असेल. या नियमाचा उद्देश क्रिकेटच्या मोठ्या आणि स्फोटक फलंदाजांना जास्त काळ टिकवून ठेवणं आहे, ज्यामुळं त्यांना क्षेत्ररक्षण करताना दुखापती टाळता येतील आणि केवळ त्यांच्या फलंदाजी कौशल्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. हा नियम बेसबॉलमधून आला आहे.

वरिष्ठ खेळाडूंना होईल फायदा : या बदलामुळं अॅडलेड स्ट्रायकर्सचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस लिन आणि पर्थ स्कॉर्चर्सचा स्टार मिशेल मार्श यांसारख्या खेळाडूंची कारकीर्द वाढू शकते. वयानुसार क्षेत्ररक्षणाच्या दुखापतींचा धोका वाढतो, जो या नियमामुळं कमी होईल. BBL च्या व्यवस्थापनाला आशा आहे की हा नियम ट्रॅव्हिस हेड सारख्या थकलेल्या कसोटी खेळाडूंनाही लीगमध्ये खेळण्यास प्रोत्साहित करेल. हेडनं अलीकडेच अ‍ॅशेस मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केली, परंतु सध्याच्या BBL हंगामात तो सहभागी झाला नाही.

रिकी पॉन्टिंगनं केलं नवीन नियमाचं समर्थन : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट दिग्गज रिकी पॉन्टिंगनं या नियमाला एक शहाणपणाचा निर्णय म्हटले. तो म्हणाला, "काही खेळाडू त्यांच्या कारकिर्दीच्या अशा टप्प्यावर असतात जेव्हा ते क्षेत्ररक्षणात फारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. त्यांना दुखापतीचा धोका देखील असतो. म्हणून जर हा नियम त्यांना खेळण्यास मदत करत असेल तर ते विलक्षण आहे."

नियुक्त फलंदाज-नियुक्त क्षेत्ररक्षण नियम काय : नियुक्त फलंदाज आणि नियुक्त क्षेत्ररक्षणकर्ता दोघांनाही गोलंदाजी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, नियुक्त क्षेत्ररक्षणकर्ता यष्टीरक्षक बनू शकतो. जर एखाद्या संघाला हा नियम वापरायचा नसेल, तर ते त्यांच्या सामान्य प्लेइंग इलेव्हनसह खेळू शकतात. मेलबर्न स्टार्सचा अष्टपैलू खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेल या नियमाबद्दल म्हणाला, "यामुळं स्पर्धेत नवीन उत्साह निर्माण होईल. संघ त्याचा कसा वापर करतात हे पाहणं मनोरंजक असेल."

पुढील वर्षी लागू होणार नियम : बीबीएल सल्लागार ट्रेंट वुडहिल म्हणाले की हा नियम संघांच्या रणनीतींमध्ये एक नवीन थर जोडेल. ते म्हणाले की जगभरातील खेळाडूंकडून या नियमावर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली आहे आणि यामुळं पुढील हंगामात बीबीएलमध्ये अधिक मोठी नावं येऊ शकतात. सध्या, हा नियम महिला बिग बॅश लीग (WBBL) मध्ये लागू होणार नाही, परंतु भविष्यात त्यावर विचार केला जाईल.

