श्रीलंकेतील सुपर-8 चे सर्व सामने रद्द झाले तर सेमीफायनलमध्ये कोणते संघ जातील?
टी-20 विश्वचषकात श्रीलंकेत होणारे सामने पावसामुळं धोक्यात आले आहेत. यापूर्वी, 21 फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान सुपर एट सामना पावसामुळं रद्द झाला होता.
Published : February 22, 2026 at 2:59 PM IST
मुंबई T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेतील पावसामुळं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 टप्प्यातील अनेक संघांसाठी तणाव वाढला आहे. कोलंबोमधील हवामानामुळं आगामी सामन्यांचं चित्र ढगाळ झालं आहे. परिणामी जर ग्रुप 2 चं सर्व सामने रद्द झाले तर सेमीफायनलमध्ये कोण पोहोचेल? अशातच चाहत्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
New Zealand and Pakistan share points after rain has the final say in the first #T20WorldCup Super 8 contest.— ICC (@ICC) February 21, 2026
📝: https://t.co/IDrbJnSgnW pic.twitter.com/z25oocbEly
नियमांवर आधारित होणार निर्णय : खरंच, पावसामुळं कोलंबोमध्ये पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सुपर-8 सामना एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला. दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावं लागलं. आता, हवामान अंदाजानुसार भविष्यातील सामन्यांमध्येही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, जर ग्रुप 2 चं उर्वरित सामने देखील रद्द झाले तर सेमीफायनलमध्ये कोण पोहोचेल? हा निर्णय मैदानावर नाही तर नियमांवर आधारित घेतला जाईल.
संघांचं भवितव्य कसं ठरवलं जाईल? : आयसीसीच्या नियमांनुसार, जर संघ समान गुणांवर संपले तर कोणत्या संघानं गटात सर्वाधिक सामने जिंकले हा पहिला निकष राहिल. पण जर सर्व सामने रद्द झाले तर कोणालाही विजयाचं श्रेय दिलं जाणार नाही आणि हा नियम लागू होणार नाही. त्यानंतर नेट रन रेट विचारात घेतला जाईल, परंतु कोणतेही सामने खेळले जात नसल्यास, चारही संघांचा नेट रन रेट सारखाच राहील. तिसरा नियम हेड-टू-हेड रँकिंगशी संबंधित आहे. या परिस्थितीत, जर संघ एकमेकांशी खेळू शकत नसतील, तर हा देखील अप्रासंगिक असेल. अशा परिस्थितीत, चौथा आणि अंतिम नियम लागू होईल, ज्या अंतर्गत 6 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या आयसीसी पुरुष टी-20 संघ रँकिंगच्या आधारे सुपर-8 गटाचा क्रम निश्चित केला जाईल. हा नियम संघांचं भवितव्य ठरवेल.
पाकिस्तान आणि श्रीलंका बाहेर पडणार : 6 फेब्रुवारी रोजीच्या आयसीसी रँकिंगनुसार, इंग्लंड दुसऱ्या आणि न्यूझीलंड चौथ्या स्थानावर होते, तर पाकिस्तान सहाव्या आणि श्रीलंका आठव्या स्थानावर होते. याचा अर्थ असा की जर श्रीलंकेत खेळले जाणारे सर्व सुपर-8 सामने पावसामुळं रद्द झाले तर इंग्लंड आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलमध्ये पोहोचतील, तर पाकिस्तान आणि श्रीलंका बाहेर पडतील. सर्व सामने वाया जातील अशी शक्यता कमी असली तरी, जर तसं झालं तर क्रिकेट इतिहासातील ही एक अनोखी परिस्थिती असेल जिथं हवामान सेमीफायनल कोण खेळेल हे ठरवेल.
