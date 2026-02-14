IND vs PAK मॅच पावसात वाहून गेल्यास कोणाला होणार फायदा? 'हे' तीन संघ होणार बाहेर
Published : February 14, 2026 at 11:08 AM IST
कोलंबो IND vs PAK Match : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या सामन्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु सामन्यावर आता एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणाऱ्या या हाय-व्होल्टेज सामन्यात पावसामुळं व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्यानुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाची प्रणाली तयार होत आहे, ज्यामुळं कोलंबोमध्ये पाऊस आणि गडगडाटी वादळ होण्याची शक्यता वाढली आहे. रविवारी सकाळी कोलंबोमधील हवामान उष्ण आणि दमट राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु दुपारनंतर परिस्थिती बदलू शकते.
IND VS PAK 🚨🚨— Muthuvel tweets (@Muthuvelpandiy) February 13, 2026
RAIN ALERT ☔️🌧️⛈️
Colombo weather is currently the biggest villain in world cricket. ⛈️ 🚫
93% chance of rain for tomorrow’s #INDvPAK mega-clash. If this gets washed out, we are all losing our minds.
The scenario:
⛈️ Rain in the afternoon
☁️ Humid evening
🌀… pic.twitter.com/bnzzgfvkKm
कसं असेल हवामान : हवामान अंदाजानुसार, दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत वादळासह 50 ते 70 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरु होण्यापूर्वीही मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं टॉस आणि सामना सुरु होण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा सामना कमी होऊ शकतो. श्रीलंकेच्या हवामान खात्यानं 15 फेब्रुवारीच्या सुमारास आग्नेय बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला आहे आणि लोकांना हवामान अपडेट्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
🚨BAD NEWS FOR CRICKET FANS 🚨— MANU. (@IMManu_18) February 13, 2026
- The blockbuster clash between India vs Pakistan (Ind vs Pak)in T20 World Cup could face weather interruptions with forecasts predicting a 40-45% chance of rain on 15th February at Colombo. (Cricbuzz) pic.twitter.com/j3ayHPpfRQ
जर सामना पावसामुळं रद्द झाला तर : जर सामना पावसामुळं वाया गेला तर भारतीय संघ सुपर-8 मध्ये पोहोचेल. पाकिस्तानलाही फायदा होईल आणि तेही सुपर-8 साठी पात्र ठरतील. पावसामुळं सामना वाया गेला तर भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही प्रत्येकी एक गुण मिळेल. यामुळं दोन्ही संघांचे तीन सामन्यांतून प्रत्येकी पाच गुण होतील आणि ते गट-अ मधून सुपर -8 मध्ये पोहोचतील. भारत सध्या गट-अ मध्ये आघाडीवर आहे, तर पाकिस्तान दुसऱ्या आणि अमेरिका (यूएसए) तिसऱ्या स्थानावर आहे. जर भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाला तर अमेरिका, नामिबिया आणि नेदरलँड्स स्पर्धेतून बाहेर पडतील. अमेरिका आणि नेदरलँड्सचे तीन सामन्यांतून प्रत्येकी दोन गुण आहेत. जरी त्यांनी त्यांचे उर्वरित सामने 1-1 नं जिंकले तरी ते फक्त चार गुणांपर्यंत पोहोचतील, जे भारत आणि पाकिस्तानपेक्षा कमी आहेत. दरम्यान, नामिबियानं त्यांचे दोन्ही सामने गमावले आहेत आणि त्यांचे सध्या 0 गुण आहेत.
सामन्या झाल्यास काय होणार : जर भारत-पाकिस्तान सामना निश्चित झाला तर जिंकणारा संघ थेट सुपर-8 मध्ये पोहोचेल. पराभूत संघाचे अमेरिका आणि नेदरलँड्सशी चार गुणांसह बरोबरी होईल आणि पात्रता लढाई अंतिम सामन्यांपर्यंत जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये गट आणि सुपर-8 सामन्यांसाठी कोणतेही राखीव दिवस नाहीत. राखीव दिवस फक्त उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यांसाठी आहेत.
