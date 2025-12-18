क्रिकेट सामना रद्द झाला तर लोकांना तिकिटाचे पैसे परत मिळतात का? काय आहे नियम, वाचा सविस्तर
लखनऊ इथं भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील चौथा टी-20 सामना दाट धुक्यामुळं रद्द करण्यात आला. यानंतर तिकिटांच्या परतफेडीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
Published : December 18, 2025 at 1:12 PM IST
लखनऊ Tickets Cancel Rule : लखनऊ इथं भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील चौथा टी-20 सामना दाट धुक्यामुळं रद्द करण्यात आला. धुकं इतकं दाट होते की लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियमवर झालेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यात एकही चेंडू खेळला गेला नाही, तर टॉसही होऊ शकला नाही. आता मोठा प्रश्न असा आहे की, प्रेक्षकांच्या पैशांचं काय झालं? त्यांना ते परत मिळतील की वाया जातील? याबाबत बीसीसीआयचे काय नियम आहेत? धुकं दूर होऊन सामना पुन्हा सुरु होईल या आशेनं लखनऊमध्ये तीन तास वाट पाहावी लागली. पण कोणताही उपाय न सापडल्यानं अखेर तो रद्द करण्यात आला, ज्यामुळं चाहते निराश झाले.
सामना रद्द झाल्यास तिकिटांच्या परतफेडीचे नियम काय : आता प्रश्न असा आहे की, तिकिटांच्या परतफेडीचे काय? चाहत्यांना त्यांचे पैसे मिळतील का? याबाबत बीसीसीआयचे दोन नियम आहेत. पहिला नियम सांगतो की जर एकही चेंडू न टाकता सामना रद्द केला गेला तर उर्वरित पैसे क्रिकेट चाहत्यांना परत केले जातील, मात्र तिकीट बुकिंग शुल्क वगळून. दुसऱ्या नियमात असं म्हटलं आहे की जर सामना सुरु झाला आणि नंतर हवामानामुळं रद्द झाला तर तिकिटांचे पैसे परत केले जाणार नाहीत.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QWDUVFxVlP— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
लखनऊ टी-20 रद्द : तिकिटांच्या परतफेडीबाबत बीसीसीआयचे नियम जाणून घेतल्यानंतर, लखनऊमधील चाहत्यांना निराश होण्याची गरज नाही. सामना पाहू न शकल्यानं ते निराश झाले असले तरी, त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत. ते वाया गेले नाही, कारण लखनऊमधील टी-20 सामना एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला. क्रिकेट चाहत्यांना त्यांचे तिकिटाचे पैसे कधी परत मिळतील याची माहिती राज्य क्रिकेट संघटना आणि अधिकृत तिकीट भागीदार लवकरच शेअर करतील.
IND विरुद्ध SA T20 मालिकेची स्थिती काय : पहिल्या चार सामन्यांनंतर भारत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-1 नं आघाडीवर आहे. कटकमध्ये खेळलेला पहिला टी-20 सामना भारतानं जिंकला, तर मुल्लानपूरमध्ये खेळलेला दुसरा टी-20 सामना दक्षिण आफ्रिकेनं जिंकला. यानंतर धर्मशाळेत भारतानं तिसरा टी-20 सामना जिंकला. चौथा टी-20 सामना रद्द झाल्यानंतर, मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा टी-20 सामना आता 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दोन्ही संघांमध्ये खेळला जाईल.
