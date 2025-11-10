भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्या नव्या वेळेवर होणार सुरु; लिहून घ्या नवा टाईम
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 14 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे.
Published : November 10, 2025 at 3:16 PM IST
कोलकाता IND vs SA Test Timings : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 14 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कर्णधार म्हणून आपला कसोटी विक्रम सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र टीम इंडियानं शेवटच्या वेळी 2019 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली होती आणि ती मालिकाही भारतीय भूमीवर खेळली गेली होती.
सामन्यांच्या वेळेत बदल : ऑस्ट्रेलियाला रवाना होण्यापूर्वी, टीम इंडियानं मायदेशात दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत वेस्ट इंडिजचा 2-0 असा पराभव केला. 14 नोव्हेंबरपासून सुरु होणारा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता सुरु होईल. सामन्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजेच सकाळी 9:00 वाजता टॉस केला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी-20 सामने दुपारी 1:45 वाजता सुरु होत होते. मात्र ही कसोटी मालिका भारतात खेळली जात असल्यानं, दोन्ही कसोटी सामने सकाळी सुरु होतील. तर तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील सर्व सामने दुपारी 1:30 वाजता सुरु होतील.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका हेड-टू-हेड रेकॉर्ड : कसोटी क्रिकेटमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्डचा विचार केला तर, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचा वरचष्मा आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण 44 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी दक्षिण आफ्रिकेनं 18 जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 16 जिंकले आहेत. भारतीय संघानं 2019-20 मध्ये घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटची कसोटी मालिका जिंकली होती. त्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेनं 2021 मध्ये घरच्या मैदानावर भारताचा पराभव केला, तर 2023-24 मध्ये मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सुटली. एकूणच कसोटी क्रिकेटमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर मात करणं टीम इंडियासाठी सोपं नव्हतं.
कसोटी मालिकेसाठी दोन्ही संघ :
भारताचा कसोटी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (उपकर्णधार/यष्टीरक्षक), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिकल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आणि आकाश दीप.
दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ : टेम्बा बावुमा (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेव्हिस, टोनी डी झोर्झी, झुबैर हमजा, सायमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, काइल व्हेरेन (यष्टीरक्षक) आणि ट्रिस्टन स्टब्स.
