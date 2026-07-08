हुश्श! यजमान संघानं 4 वर्षांनी घरात जिंकली कसोटी मालिका; दोन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 नं विजय
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत श्रीलंकेला 1-0 नं पराभूत केलं.
Published : July 8, 2026 at 2:48 PM IST
नॉर्थ साउंड WI Beat SL in Test : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत श्रीलंकेला 1-0 नं पराभूत केलं. या संघानं चार वर्षांत प्रथमच घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका जिंकली आहे. इतकंच नव्हे तर, 2023 नंतरचा हा त्यांचा पहिला कसोटी मालिका विजय आहे. वेस्ट इंडिजनं मालिकेतील पहिला सामना एक डाव आणि 217 धावांनी जिंकला होता.
A tight affair between the West Indies and Sri Lanka has seen the hosts do enough to hold onto the Sobers-Tissera Trophy at stumps on the fifth day of the second #WTC27 Test in Antigua 👏— ICC (@ICC) July 7, 2026
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दुसरा सामना अनिर्णित : मंगळवारी, अँटिग्वा येथील नॉर्थ साउंडमध्ये सामन्याच्या अंतिम दिवशी, श्रीलंकेनं आपला दुसरा डाव 92/2 या धावसंख्येवरुन पुन्हा सुरु केला. त्यांनी 251/9 धावांवर डाव घोषित करुन यजमानांपुढं 302 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. दुपारच्या जेवणानंतर फलंदाजी करताना, कॅरिबियन संघानं चहापानाच्या विश्रांतीपर्यंत एकही गडी न गमावता 65 धावा केल्या होत्या. अंतिम सत्रात हलक्या पावसामुळं 10 मिनिटांसाठी खेळ थांबवण्यात आला. जेव्हा खेळ पुन्हा सुरु झाला, तेव्हा वेस्ट इंडिजची धावसंख्या 109/0 होती. त्यानंतर दोन्ही कर्णधारांनी हस्तांदोलन करुन सामना अनिर्णित राखण्यास सहमती दर्शवली.
श्रीलंकेनं अंतिम दिवशी केल्या वेगानं धावा : श्रीलंकेनं पाचव्या आणि अंतिम दिवशी वेगानं धावा केल्या. दिनेश चंडीमलनं 71 धावा केल्या, तर कामिंदू मेंडिसनेही आक्रमक फलंदाजी केली. पहिल्या सत्रात संघानं 24 षटकांत 5.79 च्या धावगतीनं 139 धावा जोडल्या. मात्र, जलद धावा करण्याच्या प्रयत्नात संघानं सहा गडी गमावले. कामिंदू मेंडिस जयडेन सील्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कर्णधार धनंजय डी सिल्वा झेलबाद झाला. दिनेश चंडीमल आणि कुसल मेंडिस यांनीही झेल दिले, तर सोनल दिनुशा दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात धावबाद झाला.
A 1-0 Test Series WIN for the Men in Maroon!🌴#WIvSL #WIOutside pic.twitter.com/d0yATl0N8c— Windies Cricket (@windiescricket) July 7, 2026
कॅम्पबेल आणि किंग यांची भागीदारी : 302 धावांचं लक्ष्य गाठताना कॅरिबियन सलामीवीरांनी सावध फलंदाजी केली. जॉन कॅम्पबेल आणि ब्रँडन किंग यांनी श्रीलंकेच्या वेगवान गोलंदाजांचा आणि फिरकी गोलंदाज प्रभात जयसूर्याचा संयमानं सामना केला. ब्रँडन किंग दोनदा पायचीतच्या (LBW) अपिलात झेलबाद झाला. पहिल्या वेळी, डीआरएसनुसार चेंडू यष्टींवरुन जात असल्याचं निश्चित झालं. दुसऱ्या वेळी, पंचांच्या निर्णयामुळं त्याला बाद दिलं गेलं नाही.
जस्टिन ग्रीव्हज सामनावीर : वेस्ट इंडिजच्या जस्टिन ग्रीव्हजला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आलं. त्यानं वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावात 180 धावा केल्या आणि एक बळी घेतला. त्याला मालिकावीर म्हणूनही गौरविण्यात आलं. त्यानं तीन सामन्यांमध्ये 183 धावा केल्या आणि चार बळी घेतले.
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