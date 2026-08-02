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प्रतिष्ठा वाचवण्याची शेजाऱ्यांना शेवटची संधी; यजमान संघ 26 वर्षांनंतर मालिका जिंकण्यासाठी उतरणार मैदानात

पहिल्या कसोटीत दारुण पराभव पत्करल्यानंतर, पाकिस्तानसमोर आता मालिका वाचवण्याचं आव्हान आहे.

WI vs PAK Test
प्रतिष्ठा वाचवण्याची शेजाऱ्यांना शेवटची संधी (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 12:25 PM IST

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पोर्ट ऑफ स्पेन WI vs PAK Test : पहिल्या कसोटीत दारुण पराभव पत्करल्यानंतर, पाकिस्तानसमोर आता मालिका वाचवण्याचं आव्हान आहे. वेस्ट इंडिजनं पहिला सामना 90 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकून दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना पाकिस्तानसाठी 'करा किंवा मरा' अशी असेल, तर यजमान संघ मालिका जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

26 वर्षांनंतर वेस्ट इंडिजला मालिका जिंकण्याची संधी : विशेष म्हणजे 26 वर्षांनंतर पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकण्याची वेस्ट इंडिजला एक मोठी संधी मिळाली आहे. वेस्ट इंडिजनं शेवटचा पराभव 2000 साली तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानला 1-0 नं केला होता. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, वेस्ट इंडिजमधील पाकिस्तानच्या आठ कसोटी विजयांपैकी, त्यांचे दोन सर्वात मोठे विजय क्वीन्स पार्क ओव्हलवर झाले आहेत. पाकिस्ताननं 1958 मध्ये यजमान संघाला एक डाव आणि एका धावेनं आणि त्यानंतर 1977 मध्ये 266 धावांनी पराभूत केलं होतं.

सामना केव्हा आणि कुठं खेळला जाईल? : दोन्ही संघांमधील दुसरा कसोटी सामना रविवार, 2 ऑगस्टपासून त्रिनिदादमधील पोर्ट ऑफ स्पेन येथील क्वीन्स पार्क ओव्हलवर खेळवला जाईल. बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानचा संघ पहिल्या कसोटीतील चुकांमधून शिकून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल, तर रॉस्टन चेसच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिजचा संघ आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

भारतात तुम्ही हा सामना कधी आणि कसा पाहू शकता? : पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता होईल. या कसोटी सामन्याचं थेट प्रक्षेपण भारतात फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. भारतातील कोणतंही टीव्ही चॅनल या सामन्याचं थेट प्रसारण करणार नाही.

दोन्ही संघ पुढीलप्रमाणे :

  • पाकिस्तान : अझान अवेस, इमाम-उल-हक, बाबर आझम (कर्णधार), सलमान आगा, मोहम्मद रिझवान (विकेटकीपर), आमिर जमाल, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, उबेद शाह, अब्दुल्ला फजल, सौद शकील, साजिद खान, गाझी घोरी, अवैस झफर.
  • वेस्ट इंडिज : टॅगनेरेन चंदरपॉल, ब्रँडन किंग, कावेम हॉज, अमीर जांगू, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्हज, रोस्टन चेस (कर्णधार), केमार रोच, शमार जोसेफ, जोमेल वॉरिकन, जेडेन सील्स, कीमो पॉल, जोशुआ बिशप, किर्क मॅककेन्झी, जोशवा डी सिल्वा.

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