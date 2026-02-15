नेपाळचं T-20 विश्वचषकातून 'पॅक-अप'; दणदणीत विजयासह कॅरोबियन संघ सुपर-8 मध्ये
2026 च्या टी-20 विश्वचषकात ग्रुप सी मधील सामन्यात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं नेपाळचा नऊ विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं.
Published : February 15, 2026 at 3:41 PM IST
मुंबई WI Beat NEP : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात ग्रुप सी मधील सामन्यात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं नेपाळचा नऊ विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. कोलंबोच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या एकतर्फी सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांनी एकत्रित कामगिरी केली, ज्यामुळं नेपाळच्या आशा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्या. या पराभवामुळं स्पर्धेत नेपाळचा प्रवास संपुष्टात आला आहे.
नेपाळची फलंदाजी अपयशी ठरली : वेस्ट इंडिजच्या कर्णधारानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, जो त्याच्या गोलंदाजांनी योग्य निर्णय असल्याचं सिद्ध केले. नेपाळची सुरुवात खराब झाली, पॉवरप्लेमध्ये फक्त 23 धावांत संघानं चार टॉप विकेट्स गमावल्या. कॅरिबियन गोलंदाजांसमोर नेपाळचा टॉप ऑर्डर पूर्णपणे असहाय्य दिसत होता.
दीपेंद्र सिंग ऐरीनं सावरला नेपाळचा डाव : जेव्हा नेपाळ 100 धावांचा टप्पा गाठत नसल्याचं दिसत होतं, तेव्हा दीपेंद्र सिंग ऐरीनं जबाबदारी घेतली. त्यानं आपल्या संयमी फलंदाजीनं 47 चेंडूत 58 धावांचं महत्त्वपूर्ण अर्धशतक केलं. या खेळीमुळं नेपाळनं निर्धारित 20 षटकांत 8 गडी गमावून 133 धावा केल्या, ज्या वेस्ट इंडिजसारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध खूपच कमी होत्या.
वेस्ट इंडिजची तुफानी फलंदाजी : 134 धावांच्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वेस्ट इंडिजच्या संघानं सुरुवातीपासूनच आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला. सलामीवीर फलंदाजांनी नेपाळी गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. वेस्ट इंडिजनं केवळ 15.2 षटकांत लक्ष्य गाठलं. यात संघानं फक्त एक विकेट गमावली आणि 134 धावा कारत 9 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. वेस्ट इंडिजच्या तुफानी फलंदाजीमुळं नेपाळी गोलंदाजांना पुनरागमनाची कोणतीही संधी मिळाली नाही.
सुपर-8 चं तिकीट आणि नेपाळचं पॅक अप : या विजयासह, वेस्ट इंडिज सुपर-8 साठी पात्र ठरलेल्या प्रमुख संघांच्या यादीत सामील झाला आहे. दरम्यान, हा विश्वचषक नेपाळसाठी एक दुःस्वप्न होता. नेपाळ आता सुरुवातीच्या तिन्ही सामन्यांमध्ये पराभव पत्करुन अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळसाठी हा एक सकारात्मक अनुभव असला तरी, संघ कामगिरीत कमी पडला आहे.
