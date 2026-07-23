दोन वेळच्या विश्वविजेत्यांवर पुन्हा वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याचं संकट; ICC जाहीर केली डेडलाईन
आयसीसीनं 2027 च्या वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्रतेचे नियम आणि अंतिम मुदत अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.
Published : July 23, 2026 at 1:02 PM IST
West Indies : आयसीसीनं 2027 च्या वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्रतेचे नियम आणि अंतिम मुदत अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. आयसीसीच्या या नवीन नियमामुळं आणि अंतिम मुदतीमुळं, दोन वेळा विश्वविजेता ठरलेल्या वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघावर पुन्हा एकदा मुख्य विश्वचषकातून बाहेर पडण्याचं संकट आलं आहे. आयसीसीच्या नवीन अधिसूचनेनुसार, वनडे विश्वचषकात थेट प्रवेशासाठी अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर, 2026 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ तेच संघ विश्वचषकात थेट प्रवेश मिळवतील, जे 30 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत आयसीसी वनडे क्रमवारीत आपलं मजबूत स्थान टिकवून ठेवतील. या अंतिम मुदतीनंतरची क्रमवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही आणि उर्वरित संघांना पात्रता फेरीतून जावे लागेल.
किती संघ ठरणार थेट पात्र : वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्रतेचे नियम पूर्णपणे पारदर्शक आणि स्पष्ट आहेत. आयसीसीच्या नियमांनुसार, स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणारे पूर्ण सदस्य देश कोणत्याही क्रमवारीच्या अडचणींशिवाय थेट पात्र ठरतात. या नियमाचा फायदा घेत, यजमान दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांनी 2027 च्या विश्वचषकासाठी आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. या दोन यजमान देशांव्यतिरिक्त, अंतिम तारखेनुसार आयसीसीच्या अधिकृत वनडे क्रमवारीत अव्वल आठ संघ मुख्य स्पर्धेसाठी थेट पात्र ठरतील.
A valiant chase saw the West Indies claim the final ODI over New Zealand in Bridgetown 💪— ICC (@ICC) July 22, 2026
Full scorecard 👉 https://t.co/wXJTjl22bg pic.twitter.com/M88pYm12NE
सध्याच्या क्रमवारीत कोणते संघ पुढं? : सध्याच्या आयसीसी वनडे क्रमवारी आणि त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर, यजमान देशांव्यतिरिक्त, जगातील सहा प्रमुख संघांची थेट पात्रता जवळपास निश्चित आहे. यामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांचा समावेश आहे, जे सध्या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. या सर्व संघांची क्रमवारीमध्ये मजबूत स्थिती आहे. दुसरीकडे, आठव्या क्रमांकावर असलेला अफगाणिस्तान आणि नवव्या क्रमांकावर असलेला बांगलादेश यांनाही नववं आणि दहावं थेट स्थान मिळवून विश्वचषकात थेट प्रवेश करण्याची सर्वाधिक संधी आहे.
तीन सामने शिल्लक असताना वेस्ट इंडिजचा मार्ग अत्यंत कठीण : या संपूर्ण पात्रता फेरीतील सर्वात दुःखद आणि चिंताजनक परिस्थिती दोन वेळच्या चॅम्पियन कॅरिबियन संघाची (वेस्ट इंडिज) आहे. नवीनतम आयसीसी वनडे क्रमवारीत, वेस्ट इंडिज संघ 10 व्या स्थानावर घसरला आहे. सर्वात मोठं आव्हान हे आहे की अंतिम मुदतीपूर्वी (30 सप्टेंबर, 2026), वेस्ट इंडिजला त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त तीन वनडे सामने खेळण्याची संधी मिळेल. कॅरिबियन संघासाठी केवळ तीन वनडे सामन्यांमध्ये आपल्या क्रमवारीत इतकी लक्षणीय सुधारणा करणं आणि अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशला मागे टाकणं व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
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