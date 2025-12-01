कॅरोबियन संघ 30 वर्षांनी कसोटी सामना जिंकणार?
न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील कसोटी मालिका 2 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. दोन्ही संघ क्राइस्टचर्चमध्ये एकमेकांसमोर येतील.
Published : December 1, 2025 at 3:38 PM IST
क्राइस्टचर्च NZ vs WI Test : क्राइस्टचर्चमधील वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यातून न्यूझीलंडच्या 2025-27 या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची सुरुवात होईल. या सामन्यातून केन विल्यमसन दीर्घकाळानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे. केननं गेल्या डिसेंबरमध्ये हॅमिल्टनमध्ये इंग्लंडविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला. त्यानंतर, त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कमी सहभाग घेतला आणि नंतर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. आता, केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखाली, न्यूझीलंड वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेची धमाकेदार सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल.
30 वर्षांपासून विजयाची प्रतीक्षा : दुसरीकडे, वेस्ट इंडिजचा संघ दीर्घकाळापासून सुरु असलेला दुष्काळ संपवण्याच्या उद्देशानं पहिल्या कसोटीत प्रवेश करेल. खरं तर, वेस्ट इंडिजला न्यूझीलंडच्या भूमीवर बराच काळापासून कसोटी विजय मिळालेला नाही. मालिका जिंकणं तर लांबच गेल्या 30 वर्षांत वेस्ट इंडिजनं न्यूझीलंडमध्ये एकही कसोटी सामना जिंकलेला नाही. वेस्ट इंडिजचा शेवटचा कसोटी विजय 1995 मध्ये आला होता, जेव्हा महान गोलंदाज कोर्टनी वॉल्शनं वेस्ट इंडिज संघाचं नेतृत्व केलं होतं. यावरुन वेस्ट इंडिजला न्यूझीलंडकडून किती कठीण आव्हान मिळेल याची कल्पना येते.
वेस्ट इंडिजला चांगली कामगिरी करण्याची गरज : न्यूझीलंडनं घरच्या वनडेमध्ये विजयाची मालिका सुरु ठेवली असली तरी, त्यांची कसोटी कामगिरी तितकीशी चांगली राहिलेली नाही. त्यांनी गेल्या सात घरच्या कसोटी मालिकांपैकी फक्त दोनच जिंकल्या आहेत. सध्या, न्यूझीलंडचे अनेक खेळाडू दुखापतग्रस्त आहेत किंवा बरे होण्याच्या मार्गावर आहेत, परंतु वेस्ट इंडिजची परिस्थिती खूपच वाईट असल्यानं न्यूझीलंड कसोटीत चांगल्या स्थितीत असल्याचं दिसून येतं. अल्झारी जोसेफ आणि शमार जोसेफ दोघंही जखमी आहेत. परिणामी, वेस्ट इंडिजनं जानेवारीपासून कसोटी क्रिकेट खेळलेला नसलेला केमार रोचला त्यांच्या संघात समाविष्ट केलं आहे. फलंदाजी विभागात जॉन कॅम्पबेल आणि शाई होपकडून अपेक्षा जास्त आहेत. भारताविरुद्ध दिल्ली कसोटीत दोन्ही फलंदाजांनी त्यांच्या फलंदाजीनं प्रभावित केलं होतं. असं असूनही, वेस्ट इंडिजसाठी न्यूझीलंडवर मात करणं अत्यंत कठीण जाईल, कारण इतिहासही कॅरेबियन संघाविरुद्ध आहे.
