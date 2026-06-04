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दोन वेळच्या विश्वविजेत्यांना 440 व्होल्टचा झटका; 2027 च्या वर्ल्ड कप सहभागावर प्रश्नचिन्ह

श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. श्रीलंकेनं पहिला सामना 41 धावांनी जिंकला.

SL Beat WI 1st ODI
2027 च्या वर्ल्ड कप सहभागावर प्रश्नचिन्ह (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 9:25 AM IST

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किंगस्टन SL Beat WI 1st ODI : 2027 चा वनडे विश्वचषक जवळ येत असताना, काही संघांमध्ये तणाव वाढत आहे. दरम्यान वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील वनडे मालिका सुरु झाली आहे. ही मालिका वेस्ट इंडिजसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. वेस्ट इंडिजला पहिल्याच सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. यामुळं पुढील वर्षीच्या विश्वचषकात सहभागी होण्याचं त्यांचं स्वप्न भंगू शकतं. मात्र अजून बराच वेळ शिल्लक आहे आणि परिस्थिती बदलू शकते.

पहिल्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पराभव : श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. श्रीलंकेनं पहिला सामना 41 धावांनी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेच्या संघानं 7 गडी गमावून 303 धावा केल्या. जेव्हा वेस्ट इंडिज संघ लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला, तेव्हा त्यांना 49.2 षटकांत केवळ 262 धावा करता आल्या आणि त्यातच त्यांचा पराभव झाला. मात्र मालिकेत दोन सामने शिल्लक असल्यानं वेस्ट इंडिजला पुनरागमन करण्याची संधी आहे.

आयसीसी वनडे क्रमवारीत वेस्ट इंडिजच्या रेटिंगमध्ये घसरण : या पराभवामुळं वेस्ट इंडिजच्या आयसीसी वनडे क्रमवारीतही घसरण झाली आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजचं रेटिंग 74 होतं, ज्यामुळं ते 10व्या क्रमांकावर होते. श्रीलंकेचं रेटिंग 96 होतं आणि ते 6 व्या क्रमांकावर होते. या सामन्यानंतर दोन्ही संघांची क्रमवारी तशीच राहिली आहे, परंतु वेस्ट इंडिजच्या रेटिंगमध्ये घसरण झाली आहे. वेस्ट इंडिजचं रेटिंग आता 73 झालं आहे, तर श्रीलंकेचं 96 झालं आहे. ही वेस्ट इंडिजसाठी चांगली बातमी नाही.

आयसीसीच्या अव्वल 9 संघांना थेट प्रवेशाची संधी : खरं तर, आयसीसी वनडे क्रमवारीत अव्वल 8 संघ पुढील वर्षीच्या वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरतील. दक्षिण आफ्रिका यजमान असल्यामुळं, त्यांची थेट पात्रता आपोआप निश्चित झाली आहे. हा संघ सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ केवळ 8व्या क्रमांकावरील संघच नाही, तर 9व्या क्रमांकावरील संघही विश्वचषकात थेट सहभागी होईल. मात्र दहाव्या क्रमांकावरील संघाला वगळण्यात येईल. सध्या, वेस्ट इंडिज संघ दहाव्या क्रमांकावर आहे. जर त्यांच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर त्यांना थेट प्रवेश मिळणार नाही आणि त्यांना पुन्हा पात्रता फेऱ्यांमधून जावं लागेल, जिथं अनेक संघांनी आधीच आपला दावा ठोकला आहे.

आयसीसीनं निश्चित केली तारीख : दरम्यान, आयसीसीनं वनडे क्रमवारीसाठी 31 मार्च, 2027 ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की, त्या दिवशी अव्वल नऊ संघ विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील, तर उर्वरित संघांना इतर संघांविरुद्ध खेळावं लागेल आणि तिथं विजय मिळवून आपलं स्थान निश्चित करावं लागेल. या परिस्थितीत, वेस्ट इंडिजकडे अजूनही वेळ आहे, पण त्यांना सामने जिंकावेच लागतील. वेस्ट इंडिजनं दोनदा वनडे विश्वचषक जिंकला आहे, पण आता या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीही ते संघर्ष करत असल्याचं दिसत आहे.

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TAGGED:

WEST INDIES DIRECT QUALIFICATION
QUALIFICATION FOR ODI WORLD CUP
ODI WORLD CUP 2027
SRI LANKA BEAT WEST INDIES
SL BEAT WI 1ST ODI

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