6 दिवसांत भारताचा दुसऱ्यांदा पराभव! कॅरोबियन संघानं भारतात पहिल्यांदाच केला 'हा' कारनामा
हैदराबादमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाला पराभूत करुन, वेस्ट इंडिजनं पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली.
Published : October 15, 2026 at 9:26 AM IST
हैदराबाद IND vs WI 4th T20I : हैदराबादमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाला पराभूत करुन, वेस्ट इंडिजनं केवळ पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली नाही, तर एक असा विक्रमही प्रस्थापित केला जो त्यांना यापूर्वी सहा वेळा साधता आला नव्हता. शाय होपच्या नाबाद शतकाच्या आणि कीमो पॉलच्या पाच बळींच्या जोरावर, कॅरिबियन संघानं 14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारताला 24 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासह, वेस्ट इंडिजनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध लक्ष्याचा यशस्वीपणे बचाव केला.
वेस्ट इंडिजनं भारतात प्रथमच केला हा विक्रम : भारतातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजसाठी हा विजय विशेष होता. यापूर्वी, भारतीय भूमीवर टीम इंडियाविरुद्ध लक्ष्याचा बचाव करताना कॅरिबियन संघ सहा वेळा अपयशी ठरला होता. यावेळी, शाय होपच्या शानदार फलंदाजीनं त्यांना मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत केली, तर कीमो पॉलच्या भेदक गोलंदाजीनं भारताला लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखलं. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 20 षटकांत तीन गडी गमावून 247 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघ 19.3 षटकांत 223 धावांवर सर्वबाद झाला. वेस्ट इंडिजनं हा सामना 24 धावांनी जिंकून मालिकेत बरोबरी केली.
West Indies deliver a clinical performance to level the T20I series 2-2 against India and set up a decider in Bengaluru 👊 📝: https://t.co/WixfTzusOa https://t.co/PvS7eCgKs6— ICC (@ICC) October 14, 2026
भारतानंही केला विशेष विक्रम : सामना गमावूनही, भारतीय संघानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपली दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली. भारतानं 223 धावा केल्या, पण त्या विजयासाठी पुरेशा नव्हत्या. या संदर्भात टीम इंडियाचा विक्रम 244/4 आहे, जो त्यांनी 2016 मध्ये लॉडरहिल इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध केला होता. त्या सामन्यात भारत केवळ एका धावेनं हरला होता.
शाय होपचं वादळी शतक : शाय होपनं वेस्ट इंडिजच्या विजयाचा पाया रचला. त्यानं 50 चेंडूंमध्ये नऊ षटकार आणि चार चौकारांसह नाबाद 102 धावा केल्या. शेर्फेन रदरफोर्डनंही 26 चेंडूंमध्ये नाबाद 49 धावा केल्या. त्यानं चार चौकार आणि तीन षटकार मारले, तर शिमरॉन हेटमायरनं 33 धावा केल्या. या खेळीमुळं वेस्ट इंडिजनं भारतासमोर 248 धावांचं महाकाय लक्ष्य ठेवलं.
𝙄𝙣 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝 😍 Shai Hope delivered his second T20I ton in the ongoing series against India 👌 Read more 👉 https://t.co/qvj17gCM6w https://t.co/SXwOLTCDdw— ICC (@ICC) October 14, 2026
कीमो पॉलची भेदक गोलंदाजी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संजू सॅमसननं 23 चेंडूंमध्ये 56 धावा करुन भारताला वेगवान सुरुवात करुन दिली. तिलक वर्मानं 43 धावांचं योगदान दिलं, पण इतर फलंदाज मोठी भागीदारी करु शकले नाहीत. वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज कीमो पॉलनं 41 धावांत पाच बळी घेत भारतीय डाव गुंडाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता, मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना शनिवारी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल.
हेही वाचा :