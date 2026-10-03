351 धावा करुनही टीम इंडिया हरली! होपच्या दीडशतकी खेळीनं कॅरोबियन संघाचा ऐतिहासिक विक्रमी विजय
भारतीय क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामना हरला. मात्र, भारतानं तीन सामन्यांची मालिका 2-1 नं जिंकली.
Published : October 3, 2026 at 11:38 PM IST
न्यू चंदीगड WI Beat IND by 5 Wickets : भारतीय क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामना हरला. महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजनं हा सामना 5 गडी राखून जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना, केएल राहुलच्या शतकाच्या जोरावर भारतानं 7 गडी गमावून 351 धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात कर्णधार शाई होपच्या शतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजनं 10 चेंडू शिल्लक असतानाच हे लक्ष्य गाठलं. मात्र, भारतानं तीन सामन्यांची मालिका 2-1 नं जिंकली.
वेस्ट इंडिजचा वनडे सामन्यांमधील सर्वाधिक धावांचा पाठलाग : वनडे क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्धचा हा तिसरा सर्वोच्च धावांचा पाठलाग आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनं भारताविरुद्ध 359 धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलं होतं. तर वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील वेस्ट इंडिजचा हा सर्वोच्च धावांचा पाठलाग आहे. यापूर्वी, 20196 मध्ये संघानं आयर्लंडविरुद्ध 328 धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलं होतं. सर्व भारतीय गोलंदाजांनी 6 पेक्षा जास्त इकॉनॉमी रेटनं धावा दिल्या. पदार्पण करणाऱ्या अंशुल कंबोजनं आपल्या 8 षटकांत सर्वाधिक धावा दिल्या. मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव आणि नमन धीर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Shai Hope's magnificent ton helps West Indies script a famous win against India in the third ODI 🤩— ICC (@ICC) October 3, 2026
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कर्णधार शाई होपची दमदार खेळी : सलामीवीर ज्वेल अँड्र्यूच्या दुखापतीमुळं शाई होप सलामीला आला. त्यानं सुरुवातीपासूनच टीम इंडियावर दबाव ठेवला. आपल्या वनडे कारकिर्दीतील 21 वं शतक झळकावणाऱ्या होपनं 143 चेंडूंमध्ये नाबाद 162 धावांची खेळी केली. वनडे क्रिकेटमधील ही त्याची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. त्यानं 17 चौकार आणि 3 षटकार मारले. वेस्ट इंडिजकडून आमिर जांगूनं 56 चेंडूंमध्ये 67 धावांची खेळी केली. त्यानं होपसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 99 चेंडूंमध्ये 109 धावांची भागीदारी केली. जांगू विराट कोहलीच्या गोलंदाजीवर धावबाद झाला. शेफ्रान रदरफोर्डनं 25 चेंडूंमध्ये 24 धावांचं आणि कीमो पॉलनं 35 चेंडूंमध्ये 44 धावांचं योगदान दिलं.
खराब सुरुवातीनंतर भारताची दमदार फलंदाजी : नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतानं तिसऱ्या षटकात कर्णधार शुभमन गिल (1) आणि विराट कोहली (0) यांना गमावले. चार धावांत दोन गडी गमावल्यानंतर रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 137 धावा जोडल्या. रोहित शतक पूर्ण करण्यापासून आठ धावा दूर राहिला. त्यानं तीन षटकार आणि 10 चौकारांसह 85 चेंडूंमध्ये 92 धावा केल्या. चार वेळा जीवदान मिळालेल्या ऋतुराजनं 69 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या.
राहुलची शतकी खेळी : त्यानंतर राहुलनं नमन धीरसोबत 65 धावा जोडून संघाला 200 धावांच्या पुढं नेलं. पाच चौकारांसह 30 धावा करुन नमन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर केएल राहुलनं सूत्रं हाती घेतली. पदार्पण करणारा अंशुल कंबोज 17 धावांवर बाद झाला. राहुलनं 80 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. त्यानं 87 चेंडूंमध्ये 6 षटकार आणि 10 चौकारांसह 129 धावा केल्या, जी त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी खेळी ठरली. वनडे सामन्यांमधील हे त्याचं नववं शतक होतं. भारतानं शेवटच्या 10 षटकांत 105 धावा केल्या. गोलंदाजीत वेस्ट इंडिजकडून जेडन सील्सनं 3, तर कीमो पॉलनं 2 बळी घेतले.
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