Live सामन्यात बॅट्समनच्या डोक्याला लागला चेंडू, स्ट्रेचरवरुन मैदानाबाहेर नेत रुग्णालयात भर्ती, सामना रद्द; पाहा व्हिडिओ
काही वेळा क्रिकेटच्या मैदानावर दुखापत इतकी गंभीर होते की फलंदाजाला थेट रुग्णालयात दाखल करावं लागतं. अशीच एक घटना वेस्ट इंडिजमध्ये घडली.
Published : April 22, 2026 at 12:42 PM IST
Dangerous Unplayable Pitch : क्रिकेटच्या मैदानावर दुखापती होणं ही एक सामान्य गोष्ट आहे. खेळाडू अनेकदा दुखापतग्रस्त होत मैदानाबाहेर पडतात, पण काही वेळा दुखापत इतकी गंभीर होते की फलंदाजाला थेट रुग्णालयात दाखल करावं लागतं. अशीच एक घटना वेस्ट इंडिजमध्ये घडली, जिथं सध्या देशांतर्गत क्रिकेट खेळलं जात आहे. गोलंदाजानं टाकलेला चेंडू फलंदाजाच्या हेल्मेटला लागल्यानं तो संतापला आणि रागानं मैदानाबाहेर निघून गेला. यासंदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाले आहेत, परिणामी अशा धोकादायक खेळपट्टीवर तिसऱ्या दिवशी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh— Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026
त्रिनिदाद-टोबॅगो आणि लीवर्ड आयलंड्स यांच्यात सुरु होता सामना : वास्तविक वेस्ट इंडिजमध्ये सध्या चॅम्पियनशिप सामने खेळवले जात आहे, जी त्यांची देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा आहे. यातील त्रिनिदाद-टोबॅगो आणि लीवर्ड आयलंड्स यांच्यातील सामना अँटिग्वा येथील सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियमवर खेळला जात होता. मात्र, तिसऱ्या दिवशी हा सामना रद्द करण्यात आला आणि अनिर्णित घोषित करण्यात आला. वास्तविक पाहता, वेगवान गोलंदाज जेडन सील्सचा एक चेंडू फलंदाज जेरेमिया लुईसच्या हेल्मेटला लागला. चेंडू इतक्या जोरात उसळला की लुईसला सावरण्याची संधीही मिळाली नाही आणि तो जखमी झाला. यामुळं तो इतका संतापला की त्यानं मैदानावर पाय आपटायला सुरुवात केली आणि नंतर आपल्या हेल्मेटला इतक्या जोरात लाथ मारली की ते फुटबॉलसारखं दिसत होतं. यात जेरेमिया लुईसला झालेली दुखापत इतकी गंभीर होती की त्याला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आलं आणि नंतर रुग्णवाहिकेनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
The second match of the Leeward Islands vs Trinidad and Tobago bilateral series in the 2026 West Indies Championship has been abandoned as a draw due to dangerous pitch conditions at the Sir Viv Richards Stadium.— Windies Cricket (@windiescricket) April 21, 2026
सामना करावा लागला रद्द : या घटनेनंतर, पंच आणि रेफरी यांनी बराच वेळ चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना बोलावलं. सामना अधिकाऱ्यांनी कर्णधार जोशुआ डी सिल्वा आणि जस्टिन ग्रीव्हज यांना कळवलं की खेळपट्टी खूप धोकादायक आहे आणि सामना रद्द करण्यात आला आहे. जेरेमिया लुईसच्या प्रकृतीबद्दलच्या नंतरच्या वैद्यकीय अहवालात तो ठीक असल्याचं आणि काळजी करण्यासारखं काही नसल्याचं समोर आलं. तो रुग्णालयातच असून लवकरच बरा होण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त आहे.
सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पडल्या 27 विकेट : जेरेमिया लुईससोबत जे घडलं आणि तिसऱ्या दिवशी सामना रद्द होण्याची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही खेळपट्टीच्या असामान्य उसळीमुळं फलंदाजांना फलंदाजी करणं कठीण जात होतं. तिसऱ्या दिवसापर्यंत एकूण 147 षटकं टाकण्यात आली होती, ज्यात 27 गडी बाद झाले. हा सामना आता खेळला जाणार नाही. तसंच, या मैदानावर कोणताही सामना आयोजित करण्यापूर्वी मैदानाची कसून तपासणी केली जाईल असंही सांगण्यात आलं.
