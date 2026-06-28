149 वर्षांत पहिल्यांदाच! 400 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी; दोन फलंदाजांनी बदलला कसोटी क्रिकेटचा इतिहास
वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्यात इतिहास घडला.
Published : June 28, 2026 at 12:49 PM IST
नॉर्थ साऊंड WI vs SL Test : वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्यात इतिहास घडला. वेस्ट इंडिजचे अमीर जांगू आणि कर्णधार रॉस्टन चेस यांनी कसोटी क्रिकेटच्या 149 वर्षांच्या इतिहासात अभूतपूर्व विक्रम रचला. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी विक्रमी 401 धावांची भागीदारी केली आणि कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सहाव्या विकेटसाठी 400 किंवा त्याहून अधिक धावांची भागीदारी करणारी पहिली जोडी ठरली.
वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांची उत्कृष्ट कामगिरी : केवळ आपला दुसरा कसोटी सामना खेळणाऱ्या युवा फलंदाज अमीर जांगूनं 373 चेंडूंमध्ये 233 धावांची मॅरेथॉन खेळी करुन उल्लेखनीय जिद्द दाखवली. कर्णधार रॉस्टन चेसनंही 184 धावा करुन आपली छाप पाडली. त्यांनी मिळून इंग्लंडच्या जॉनी बेअरस्टो आणि बेन स्टोक्स यांचा आठ वर्षे जुना विक्रम मोडला, ज्यांनी 2016 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 399 धावा जोडल्या होत्या.
Sitting at Top. 🥇🏏— Windies Cricket (@windiescricket) June 27, 2026
A record stand filled with determination and entertainment. ✨💥#WIvSL | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/R5ZPmIRolJ
भागीदारीनं अनेक विक्रम प्रस्थापित : या स्फोटक भागीदारीनं केवळ जागतिक विक्रमांच्या यादीत अव्वल स्थानच पटकावलं नाही, तर वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी आपलं नाव कोरलं. कॅरिबियन कसोटी इतिहासातील कोणत्याही विकेटसाठी ही दुसरी सर्वोच्च भागीदारी ठरली. वेस्ट इंडिजसाठी सर्वोच्च भागीदारीचा विक्रम कॉनरॅड हंट आणि महान गॅरी सोबर्स यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी 1958 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या विकेटसाठी 465 धावा केल्या होत्या. जांगू आणि चेस यांच्या जोडीनं गॅरी सोबर्स आणि फ्रँक वॉरेल यांचा विक्रम (399 धावा) मोडून दुसरं स्थान पटकावलं.
श्रीलंकेविरुद्ध दुसरी सर्वोच्च भागीदारी : ही भागीदारी कसोटी इतिहासात श्रीलंकेविरुद्धची दुसरी सर्वोच्च भागीदारी देखील आहे. यापूर्वी, 1991 मध्ये न्यूझीलंडच्या मार्टिन क्रो आणि अँड्र्यू जोन्स यांनी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांविरुद्ध तिसऱ्या विकेटसाठी 467 धावांची प्रचंड भागीदारी केली होती. मात्र, कसोटी क्रिकेटमधील कोणत्याही विकेटसाठीच्या जगातील सर्वात मोठ्या भागीदारीबद्दल बोलायचं झाल्यास, तो विक्रम श्रीलंकेच्याच कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी 2006 साली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या विकेटसाठी विक्रमी 624 धावा जोडल्या होत्या.
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