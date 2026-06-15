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होल्डरची 420 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी, जोसेफचा 'पंजा'; शेवटचा सामना जिंकत वेस्ट इंडिजनं जिंकली मालिका

वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे. वेस्ट इंडिजनं ही मालिका 2-1 नं जिंकली.

West Indies Beat Sri Lanka
शेवटचा सामना जिंकत वेस्ट इंडिजनं जिंकली मालिका (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 12:37 PM IST

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किंगस्टन West Indies Beat Sri Lanka : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे. वेस्ट इंडिजनं ही मालिका 2-1 नं जिंकली. मालिकेतील अंतिम सामना भारतीय वेळेनुसार 15 जून रोजी सकाळी किंग्स्टन इथं खेळला गेला, ज्यात श्रीलंकेचा पाच गडी राखून पराभव झाला. तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेची कामगिरी खराब करण्यात वेस्ट इंडिजचे तीन खेळाडू, शेमार जोसेफ, शेर्फेन रदरफोर्ड आणि जेसन होल्डर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

शेमार जोसेफची टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी : श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शेमार जोसेफनं एकहाती पाच बळी घेतले. त्यानं चार षटकांत 33 धावा देऊन पाच बळी घेत आपल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील त्याची यापूर्वीची सर्वोत्तम कामगिरी 30 धावांत चार बळी घेण्याची होती. क्रिकेटची आवड जोपासण्यासाठी 2023 मध्ये सुरक्षा रक्षकाची नोकरी सोडलेल्या शेमरला, श्रीलंकेविरुद्धच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आलं.

रदरफोर्ड आणि होल्डर यांनी संपवला सामना : तिसऱ्या टी-20 मध्ये श्रीलंकेच्या विजयाच्या आशांवर पाणी फेरणारा दुसरा खेळाडू होता शरफेन रदरफोर्ड, ज्यानं 40 चेंडूंमध्ये चार षटकारांसह नाबाद 54 धावा केल्या आणि संघ जिंकेपर्यंत एक बाजू सांभाळून धरली. मात्र, श्रीलंकेविरुद्धचा सामना जेसन होल्डरनं संपवला ज्यानं मैदानात उतरताना 420 च्या स्ट्राईक रेटनं धावा केल्या होत्या. जेसन होल्डरनं अवघ्या पाच चेंडूंमध्ये नाबाद 21 धावा केल्या.

वेस्ट इंडिजनं केला 170 धावांचा पाठलाग : वेस्ट इंडिजनं 170 धावांचं लक्ष्य पार करुन श्रीलंकेला पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेनं 20 षटकांत 169 धावा केल्या. तिसऱ्या टी-20 सामन्यात श्रीलंकेच्या एकाही फलंदाजानं अर्धशतक झळकावलं नाही. दुनिथ वेलालागेनं सर्वाधिक 43 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजनं तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना जिंकला होता. तर दुसऱ्या टी-20 सामन्यात श्रीलंकेनं पुनरागमन केलं, पण आता वेस्ट इंडिजनं तिसरा टी-20 सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली आहे.

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TAGGED:

WEST INDIES BEAT SRI LANKA
WEST INDIES
WEST INDIES WON 3 MATCH SERIES
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ
WEST INDIES BEAT SRI LANKA

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