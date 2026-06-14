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154व्या सामन्यात पहिल्यांदा केली अर्धशतकी खेळी; कॅम्पबेलच्या खेळीनं कीवींविरुद्ध वेस्ट इंडिज विजयी

गतविजेत्या न्यूझीलंडला महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या सलामीच्या सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं. वेस्ट इंडिज महिला क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडचा सात गडी राखून पराभव केला.

ICC Women's T20 World Cup
154व्या सामन्यात पहिल्यांदा केली अर्धशतकी खेळी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 12:03 PM IST

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साउथॅम्प्टन ICC Women's T20 World Cup : गतविजेत्या न्यूझीलंडला महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या सलामीच्या सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं. वेस्ट इंडिज महिला क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडचा सात गडी राखून पराभव केला. रोझ बाऊल इथं झालेल्या स्पर्धेच्या चौथ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं सहा गडी गमावून 162 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजनं शेवटच्या षटकात तीन गडी गमावून लक्ष्य गाठलं.

शेमेन कॅम्पबेलचं 154व्या सामन्यात अर्धशतक : वेस्ट इंडिजच्या विजयात शेमेन कॅम्पबेलनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. या अनुभवी फलंदाजाचा हा तिच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 154वा सामना आणि 122वा डाव होता. या सामन्यात तिनं तिच्या कारकिर्दीतील पहिलं अर्धशतक झळकावलं. सर्वाधिक डाव खेळून अर्धशतक झळकावणारी कॅम्पबेल पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. सामनावीर ठरलेल्या कॅम्पबेलनं 62 चेंडूंचा सामना करत सात चौकार आणि तीन षटकारांसह 90 धावा केल्या.

पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय अर्धशतकासाठी सर्वाधिक डाव :

  • शेमेन कॅम्पबेल (वेस्ट इंडिज) : 122 डाव
  • जेनेट म्बाबाझी (युगांडा) : 96 डाव
  • मॅडी ग्रीन (न्यूझीलंड) : 91 डाव

कॅम्पबेलच्या खेळीनं वेस्ट इंडिज विजयी : वेस्ट इंडिजची धावांचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली झाली नाही. कियाना जोसेफ अवघ्या दोन धावांवर बाद झाली. हेली मॅथ्यूजसोबत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अनुभवी कॅम्पबेलनं सूत्रं हाती घेतली. या दोघींनी 61 चेंडूंमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 74 धावांची भागीदारी केली. मॅथ्यूज 48 धावांवर बाद झाली. जेव्हा हेली मॅथ्यूज बाद झाली, तेव्हा कॅम्पबेलनं 30 चेंडूंमध्ये 31 धावा केल्या होत्या, पण त्यानंतर तिनं धावांचा वेग वाढवला. वेस्ट इंडिजच्या शेवटच्या 77 धावांपैकी 60 धावा कॅम्पबेलने केल्या. डिएंड्रा डॉटिन (6) फलंदाजीत फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही, तर जाझारा क्लॅक्स्टन 5 धावांवर नाबाद राहिली. न्यूझीलंडकडून जेस केरनं दोन बळी घेतले.

न्यूझीलंडची खराब सुरुवात : यापूर्वी, नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. जॉर्जिया प्लायमर अवघ्या 8 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर कर्णधार अमेलिया केर फक्त 5 धावाच करु शकली. सोफी डिव्हाईननं दमदार सुरुवात केली, पण ती 15 चेंडूंमध्ये 22 धावा करुन बाद झाली. इसाबेला गेजनं 8 चौकारांच्या मदतीनं 29 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या. ब्रुक हॅलिडेनं कठीण परिस्थितीत चांगली फलंदाजी करत 32 चेंडूंमध्ये 40 धावा केल्या, तर मॅडी ग्रीन 4 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीनं 22 चेंडूंमध्ये 35 धावांवर नाबाद राहिली. वेस्ट इंडिजकडून आलिया अ‍ॅलीननं 4 बळी घेतले.

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TAGGED:

WEST INDIES BEAT NEW ZEALAND
ICC WOMENS T20 WORLD CUP
WIW BEAT NZW BY 7 WICKETS
महिला टी 20 विश्वचषक 2026
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