जस्टिन ग्रीव्हज बनला 'अंगद'; 530 धावांचं महाकाय लक्ष्य देऊनही कीवींनी जिंकली नाही मॅच
न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. वेस्ट इंडिजनं चौथ्या डावात 160 षटकं फलंदाजी करत सामना वाचवण्यात यश मिळवलं.
Published : December 6, 2025 at 12:58 PM IST
क्राइस्टचर्च Justin Greaves Double Hundred : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडला अशा कामगिरीची कल्पनाही करता आली नसती. तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, 531 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाहुण्या संघानं दुसऱ्या डावात 6 बाद 457 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजकडून जस्टिन ग्रीव्हजनं एका टोकाला ठामपणे फलंदाजी केली, द्विशतक झळकावलं आणि सामना अनिर्णित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शाई होपनंही शतक झळकावलं, तर केमार रोचनं नाबाद 58 धावा केल्या.
A mammoth batting effort from the West Indies middle-order helps the visitors draw the first #NZvWI Test in Christchurch 👏#WTC27 📝: https://t.co/1W0563ctBn pic.twitter.com/SpyWYoS8ia— ICC (@ICC) December 6, 2025
531 धावांचं महाकाय लक्ष्य : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अत्यंत रोमांचक होता. शेवटच्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रापर्यंत सामन्याचा निकाल अनिश्चित राहिला. वेस्ट इंडिजनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यजमान संघ पहिल्या डावात 231 धावांवर सर्वबाद झाला होता. प्रत्युत्तरात वेस्ट इंडिज संघ 167 धावांतच गारद झाला. यानंतर दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडनं 6 बाद 466 धावांवर डाव घोषित केला. पहिल्या डावात 64 धावांच्या आघाडीवर त्यांनी वेस्ट इंडिजसमोर 531 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं. यानंतर वेस्ट इंडिजनं फक्त 74 धावांत चार विकेट गमावल्या, ज्यामुळं न्यूझीलंडचा विजय निश्चित मानला जात होता. मात्र, जस्टिन ग्रीव्हज आणि शाई होप यांच्याकडे वेगळंच नियोजन होते. पाचव्या विकेटसाठी त्यांनी केलेल्या 196 धावांच्या भागीदारीनं सामन्याचा मार्ग बदलला. शाई होपनं 234 चेंडूत 140 धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर, जस्टिन ग्रीव्हजनं जबाबदारी स्वीकारली आणि शेवटपर्यंत नाबाद राहिला.
A stellar double ton by the resilient Justin Greaves at Hagley Oval 🫡#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/1W0563ctBn pic.twitter.com/cO60o4nXiE— ICC (@ICC) December 6, 2025
चौथ्या डावात शतक करणारा सातवा फलंदाज : जस्टिन ग्रीव्हजनं 388 चेंडूंचा सामना केला आणि नाबाद 202 धावा केल्या. त्याच्या डावात 19 चौकारांचा समावेश होता. यासह तो कसोटी सामन्याच्या चौथ्या डावात शतक करणारा इतिहासतील सातवा फलंदाज बनला आहे. फलंदाजी करताना त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली, परंतु तो क्रीजवरच राहिला. त्यानं आणि केमार रोचनं सातव्या विकेटसाठी नाबाद 180 धावा केल्या, ज्यानं सामना अनिर्णित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. केमार रोचनंही 282 चेंडूत नाबाद 58 धावा करत त्याचं पहिलं कसोटी अर्धशतक केलं.
TAKE A BOW, JUSTIN GREAVES 🙇♂️— Cricbuzz (@cricbuzz) December 6, 2025
A marathon innings of 202* from 388 deliveries has seen West Indies draw to New Zealand in Christchurch 👏
Greaves batted for 9 hours and 24 minutes 🤯 This is what #TestCricket is all about 🤩#justingreaves #NZvWI pic.twitter.com/Pfzl0ROHWQ
कसोटी सामन्याच्या चौथ्या डावात 200+ धावा काढणारे फलंदाज :
- जॉर्ज हेडली (वेस्ट इंडीज) 223 धावा : 3 एप्रिल 1930, इंग्लंडविरुद्ध, किंग्स्टन
- बिल एड्रिच (इंग्लंड) 219 धावा : 3 मार्च 1939, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, डर्बन
- सुनील गावस्कर (भारत) 221 धावा : 30 ऑगस्ट 1979, इंग्लंडविरुद्ध, ओव्हल
- गोल्डन ग्रीनिज (वेस्ट इंडीज) 214 धावा : 28 जून 1984, इंग्लंडविरुद्ध, लॉर्ड्स
- नॅथन अॅशले (न्यूझीलंड) 222 धावा : 13 मार्च 2002, इंग्लंडविरुद्ध, क्राइस्टचर्च
- काइल मायर्स (वेस्ट इंडीज) 210 धावा : 3 फेब्रुवारी 2021, बांगलादेशविरुद्ध, चितगाव
- जस्टिन ग्रीव्हज (वेस्ट इंडीज) 202 धावा : 2 डिसेंबर 2025, न्यूझीलंडविरुद्ध, क्राइस्टचर्च
Test Double-Hundred in 4th Inning— All Cricket Records (@Cric_records45) December 6, 2025
George Headley vs ENG (1930)
Bill Edrich vs SA (1939)
Sunil Gavaskar vs ENG (1979)
Gordon Greenidge vs ENG (1984)
Nathan Astle vs ENG (2002)
Kyle Mayers vs BAN (2021)
Justin Greaves vs NZ (2025)* pic.twitter.com/9ZepZUpszg
शेवटच्या वेळी न्यूझीलंडनं केल्या होत्या चौथ्या डावात 450 हून अधिक धावा : कसोटी इतिहासातील चौथ्या डावातील सर्वाधिक धावसंख्या करण्याचा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर आहे, त्यांनी 3 मार्च 1939 रोजी डर्बनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 5 बाद 654 धावा केल्या होत्या. वेस्ट इंडिज चौथ्या डावात 450 धावा करणारा कसोटी इतिहासातील फक्त पाचवा संघ ठरला. शेवटच्या वेळी हा पराक्रम न्यूझीलंडनं 13 मार्च 2002 रोजी क्राइस्टचर्च कसोटीत केला होता.
There is a total of 7 double centuries in the 4th innings in Test history:— All Cricket Records (@Cric_records45) December 6, 2025
4* - West Indies
1 - India
1 - England
1 - New Zealand
0 - Australia
0 - South Africa
0 - Sri Lanka
0 - Pakistan
0 - Bangladesh
0 - Ireland
0 - Afghanistan pic.twitter.com/wsubdsxk25
