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भारताविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा; 4 वर्षांनंतर दिग्गज खेळाडूला संघात स्थान

वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस तीन वनडे सामन्यांच्या आणि पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताचा दौरा करणार आहे. यासाठी त्यांनी संघाची घोषणा केली आहे.

West Indies Squad
भारताविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी 15 सदस्यीस संघाची घोषणा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 10:57 AM IST

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नवी दिल्ली West Indies Squad : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस तीन वनडे सामन्यांच्या आणि पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताचा दौरा करणार आहे. वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डानं (CWI) आगामी वनडे आणि टी-20 मालिकांसाठी आपल्या संघांची घोषणा केली आहे. दोन्ही संघ प्रथम वनडे मालिका खेळतील. मालिकेतील पहिला सामना 27 सप्टेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम इथं खेळला जाईल. वनडे आणि टी-20 मालिकेत शाई होप वेस्ट इंडिजचे कर्णधारपद भूषवेल. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी आपल्या संघांची घोषणा आधीच केली आहे.

जॉन कॅम्पबेलचं वनडे संघात पुनरागमन : वनडे संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, जॉन कॅम्पबेलचं संघात पुनरागमन झालं आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं तो न्यूझीलंडविरुद्धचे शेवटचे दोन वनडे सामने खेळू शकला नव्हता. आता तो दुखापतीतून सावरला असून संघात परतला आहे. अकीम ऑगस्टिस या दौऱ्याचा भाग असणार नाही. ऑगस्टमध्ये शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तो सध्या आपल्या दुखापतीतून सावरण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याच्या जागी ज्वेल अँड्र्यूचा समावेश करण्यात आला आहे, जो वरच्या आणि मधल्या फळीत फलंदाजी करु शकतो.

कामिल पूरनला पहिल्यांदाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघात स्थान : टी-20 संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, स्फोटक सलामीवीर कामिल पूरनचा पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. 2028 चा टी-20 विश्वचषकाला डोळ्यासमोर ठेवून, नवीन आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना संधी देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं अलीकडेच शानदार कामगिरी केली असून, आठ डावांमध्ये 39 च्या सरासरीनं आणि जवळपास 160 च्या स्ट्राइक रेटनं 273 धावा केल्या आहेत. यावर्षी भारतात झालेल्या टी-20 विश्वचषक संघात असलेल्या क्वेंटिन सॅम्पसनचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे, तर अष्टपैलू जेसन होल्डरला या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे.

कीमो पॉलचं चार वर्षांनंतर पुनरागमन : या दौऱ्याचं प्रमुख आकर्षण म्हणजे कीमो पॉलचं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन. दिल्ली कॅपिटल्सकडून आयपीएलमध्ये खेळल्यानंतर आणि वेस्ट इंडिजचं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, पॉल तब्बल चार वर्षांनंतर टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघात परतला आहे. त्याचा शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 7 ऑगस्ट 2022 रोजी लॉडरहिल इथं भारताविरुद्ध झाला होता. चार वर्षांच्या विश्रांतीनंतर पुनरागमन करणे हे त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरु शकते.

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TAGGED:

WEST INDIES INDIA T20I ODI SERIES
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाची घोषणा
वनडे टी 20 मालिकांसाठी संघ जाहीर
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज मालिका
WEST INDIES ANNOUNCES SQUAD

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