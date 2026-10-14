भारताविरुद्ध तीन शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडू संघाबाहेर! कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा
वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डानं बांगलादेश दौऱ्यासाठी आपला 15 सदस्यीय कसोटी संघ जाहीर केला आहे.
Published : October 14, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई West Indies Test : वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डानं बांगलादेश दौऱ्यासाठी आपला 15 सदस्यीय कसोटी संघ जाहीर केला आहे. 23 वर्षीय फलंदाज केविन विकहॅमला पहिल्यांदाच कसोटी संघात स्थान देण्यात आलं आहे. सलग तीन शतकं झळकावणाऱ्या विकहॅमला त्याच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफला कामाचा ताण आणि दुखापतीचा धोका लक्षात घेऊन संघातून वगळण्यात आलं आहे. वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. जी 2025-2027 आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्रातील वेस्ट इंडिजची अंतिम मालिका असेल. मालिकेतील पहिला सामना 28 ऑक्टोबरपासून मिरपूरमध्ये, तर दुसरा कसोटी सामना 5 नोव्हेंबरपासून सिल्हेटमध्ये खेळवला जाईल.
Roston Chase leads as West Indies prepare for a #WTC27 assignment against Bangladesh 💪 Read more 👉 https://t.co/FTXKSpctWQ https://t.co/c4mPYOfDJc— ICC (@ICC) October 14, 2026
विकहॅमनं सलग तीन शतकं झळकावून मिळवली आपली संधी : केविन विकहॅमला पहिल्यांदाच वरिष्ठ कसोटी संघात स्थान मिळालं आहे. 2026 च्या वेस्ट इंडिज टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये सलग तीन शतकं झळकावून त्यानं निवड समितीचे लक्ष वेधून घेतलं, त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 153 होती. विकहॅमनं 25 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये सहा शतकं झळकावली असून त्याची फलंदाजीची सरासरी 40 पेक्षा जास्त आहे. बांगलादेश आपल्या मायदेशात फिरकी गोलंदाजीने विरोधी संघांना अडचणीत आणण्यासाठी ओळखला जातो. मात्र त्यांची वेगवान गोलंदाजीही अलीकडे प्रभावी ठरली आहे. त्यामुळं, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना दोन्ही प्रकारच्या गोलंदाजीचा सामना करण्याचं आव्हान पेलावं लागेल.
शाय होपला विश्रांती, अल्झारी जोसेफ संघाबाहेर : वेस्ट इंडिजचा मर्यादित षटकांच्या सामन्यांचा कर्णधार शाय होप, तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्यानं खेळल्यानंतर कसोटी मालिकेतून विश्रांती देण्यात आली आहे. क्रिकेट वेस्ट इंडिजनं त्याचा कामाचा ताण आणि तंदुरुस्ती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक पात्रता फेरीच्या पार्श्वभूमीवर मंडळ त्याच्या तंदुरुस्तीकडे विशेष लक्ष देत आहे. नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि तज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफला संघातून वगळण्यात आले आहे. दीर्घ फॉरमॅटमध्ये सतत गोलंदाजी केल्यामुळे होणाऱ्या दुखापतीचा धोका कमी करण्यासाठी मंडळानं त्याच्याशी चर्चा करुन हा निर्णय घेतला आहे. त्याला मर्यादित षटकांच्या फॉरमॅटमधून वगळण्यात आलेलं नाही. कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याच्या तयारीसाठी तो वैद्यकीय पथक आणि तज्ञांसोबत काम करत राहील. जोसेफच्या जागी अष्टपैलू कीमो पॉलचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं पाकिस्तानविरुद्धची कॅरिबियन मालिका चुकवलेला सलामीवीर जॉन कॅम्पबेल तंदुरुस्त असून पुनरागमनासाठी सज्ज आहे.
A new face in Maroon!👀 Kevin Wickham earns his maiden call-up as West Indies name squad for Tour of Bangladesh!✈️🏏 Read More🔽 https://t.co/msOlEnfGLg #BANvWI | #MeninMaroon https://t.co/eKhMhrgcCY— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2026
18 ऑक्टोबर बांगलादेशात दाखल होईल संघ : भारतातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेला मुकलेले वेस्ट इंडिजचे खेळाडू सहाय्यक प्रशिक्षक फ्लॉइड रायफर यांच्या देखरेखीखाली चेन्नईतील सुपर किंग्स अकादमीमध्ये तयारी करत आहेत. लखनऊमधील पहिल्या टी-20 सामन्यानंतर आमिर जांगू देखील या गटात सामील झाला. संपूर्ण संघ 18 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशात दाखल होईल. यानंतर 22 ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान ढाका इथं तीन दिवसीय सराव सामना होईल.
बांगलादेश दौऱ्यासाठी वेस्ट इंडिज संघ : रोस्टन चेज (कर्णधार), जोमेल वॉरिकन (उपर्णधार), जोशुआ बिशप, जॉन कँपबेल, तगेनारायण चंद्रपॉल, जोशुआ डी सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, आमिर जांगू, शमर जोसेफ, ब्रँडन किंग, कीमो पॉल, केमार रोच, जेडन सील्स आणि केविन विकहम.
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