सुपर-8 च्या आधी वेस्ट इंडिजची विजयी घौडदौड कायम; इटलीला पराभूत करत वाढवलं टीम इंडियाचं टेंशन

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 37व्या सामन्यात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं इटलीचा 42 धावांनी पराभव करत सलग चौथा विजय नोंदवला.

WI beat ITA
इटलीला पराभूत करत वाढवलं टीम इंडियाचं टेंशन (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
कोलकाता WI beat ITA : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 37व्या सामन्यात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं इटलीचा 42 धावांनी पराभव करत सलग चौथा विजय नोंदवला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 166 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु इटलीचा संघ 123 धावांतच गारद झाला. कर्णधार शाई होप हा वेस्ट इंडिजच्या विजयाचा हिरो ठरला, त्यानं 46 चेंडूत 75 धावा केल्या. शमार जोसेफनंही शानदार गोलंदाजी करत चार विकेट्स घेतल्या.

वेस्ट इंडिजनं जिंकले सलग चार सामने : वेस्ट इंडिजनं ग्रुप स्टेजमध्ये सलग तीन सामने जिंकून सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं होतं आणि आता शेवटचा ग्रुप सामना जिंकून त्यांनी आपला विजयी लय सुरु ठेवली आहे. 1 मार्च रोजी सुपर-8 मध्ये वेस्ट इंडिजचा सामना टीम इंडियाशी होणार आहे. वेस्ट इंडिजच्या प्रभावी फॉर्ममुळं टीम इंडियामध्ये तणाव वाढला असेल.

शाई होपनं झळकावलं शानदार अर्धशतक : या सामन्यात इटलीनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि वेस्ट इंडिजला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. वेस्ट इंडिजची सुरुवात चांगली नव्हती, त्यांना पहिला धक्का फक्त 5 धावांवर बसला. सलामीवीर ब्रँडन किंग फक्त 4 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायर फक्त 1 धावांवर बाद झाला. रोवमन पॉवेलही 9 धावांवर बाद झाला. मात्र, कर्णधार शाई होपनं आपली लय कायम ठेवत शानदार अर्धशतक झळकावलं.

होपच्या खेळीनं आव्हानात्मक मजल : होपनं 46 चेंडूत 75 धावा केल्या, ज्यामध्ये 6 चौकार आणि 4 षटकार मारले. त्याच्या प्रभावी अर्धशतकामुळं वेस्ट इंडिजनं 20 षटकांत 6 बाद 165 धावा केल्या. होप व्यतिरिक्त, रोस्टन चेस आणि शेरफेन रुदरफोर्ड यांनी प्रत्येकी 24 धावा जोडल्या. इटलीसाठी बेन मॅनेंटी आणि क्रिशन कालुगामेसे यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर अली हसन आणि थॉमस ड्रेका यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

शामर जोसेफचे 4 बळी : 166 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इटलीची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी नियमित अंतरानं विकेट गमावल्या. इटलीनं फक्त 37 धावांवर 3 बळी गमावले आणि अर्धा संघ 78 धावांवर बाद झाला. इटलीसाठी बेन मॅनेंटीनं 26 धावा आणि जेजे स्मट्सनं 24 धावा केल्या. याशिवाय, वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांसमोर इतर कोणताही फलंदाज टिकू शकला नाही आणि इटलीचा संघ 18 षटकांत 123 धावांवरच बाद झाला. इटलीचे सात खेळाडू दुहेरी आकडा गाठू शकले नाहीत. दरम्यान, वेस्ट इंडिजकडून शामर जोसेफनं शानदार गोलंदाजी करत 4 बळी घेतले. जोसेफनं 4 षटकांत 30 धावा देत 4 बळी घेतले. त्याच्याशिवाय मॅथ्यू फोर्डेनं 3, गुडाकेश मोतीनं 2 बळी घेतले, तर अकिल होसेननं 1 बळी घेतला.

