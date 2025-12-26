Welcome 2026: टी-20 वर्ल्ड कप ते आशियाई खेळांपर्यंत; 2026 मध्ये टीम इंडिया किती सामने खेळणार, वाचा सविस्तर
येणारं 2026 हे वर्ष भारतीय क्रिकेट संघासाठी खूप व्यस्त असणार आहे. यावर्षी टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कपसह अनेक द्विपक्षीय मालिका खेळणार आहे.
Published : December 26, 2025 at 9:39 AM IST
मुंबई Team India Schedule in 2026 : येणारं 2026 हे वर्ष भारतीय क्रिकेट संघासाठी खूप व्यस्त असणार आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला भारतीय संघ टी-20 विश्वचषक आयोजित करणार आहे आणि भारतीय संघ इंग्लंडचा दौरा देखील करणार आहे. यासोबतच टीम इंडिया न्यूझीलंडचाही दौरा करणार आहे. पुढील वर्षी टीम इंडिया कोणत्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार आहे आणि कोणते संघ भारतात येऊन शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघाची परीक्षा घेतील हे जाणून घेऊया.
Ready to defend the title on home soil 🇮🇳 🏆— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Here are #TeamIndia's group stage fixtures for the ICC Men's T20 World Cup 2026! 🗓️#T20WorldCup pic.twitter.com/MdL6Qa9mlg
न्यूझीलंडच्या यजमानपदानं वर्षाची सुरुवात : भारतीय संघ 2026 ची सुरुवात न्यूझीलंडच्या यजमानपदानं करेल. या दौऱ्यात, कीवी संघ भारताविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 आणि तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळेल. हा दौरा 11 जानेवारीपासून सुरु होईल, ज्याचा अंतिम सामना 31 जानेवारीला होणार आहे.
टी-20 विश्वचषक 2026 : तब्बल 10 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, भारतीय संघ संयुक्तपणे टी-20 विश्वचषक आयोजित करेल. विश्वचषक 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि स्पर्धेचा अंतिम सामना 8 मार्च रोजी खेळला जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आपलं विजेतेपद राखण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल.
अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी आणि वनडे : आयपीएल 2026 च्या समाप्तीनंतर, भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळेल. अफगाणिस्तानचा संघ एक कसोटी आणि तीन वनडे सामने खेळण्यासाठी भारतात येईल, ज्याचं वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नाही.
5⃣ T20Is. 3⃣ ODIs— BCCI (@BCCI) July 24, 2025
📍 England
Fixtures for #TeamIndia's limited over tour of England 2026 announced 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/Bp8gDYudXW
वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी इंग्लंड दौरा : अफगाणिस्तानचा सामना केल्यानंतर, टीम इंडिया इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. ज्याची सुरुवात 1 जुलैपासून होईल तर शेवटचा सामना 19 जुलै रोजी खेळवला जाईल. या दौऱ्यात भारत इंग्लंड संघाविरुद्ध पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने आणि तीन वनडे सामने खेळेल. शुभमन गिल वनडे सामने जिंकण्याचं ध्येय ठेवेल आणि सूर्यकुमार यादव इंग्लंडच्या भूमीवर टी-20 मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
इंग्लंडनंतर श्रीलंकेचा दौरा : इंग्लंडहून परतल्यानंतर, टीम इंडिया ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेचा दौरा करेल. टीम इंडिया या दौऱ्यात फक्त दोन कसोटी सामने खेळेल. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असेल, मात्र या दौऱ्याच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत.
पुन्हा अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका : श्रीलंकेहून परतल्यानंतर, टीम इंडिया वर्षात दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानचा सामना करेल. दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका नियोजित आहे. परंतु या मालिकेचं ठिकाण अद्याप जाहीर झालेलं नाही.
Predict Virat Kohli Centuries in 2026 🤔— D.S. Bhati (@DSCricinfo789) December 21, 2025
Now : 84 Century 💯
Total 18 ODI in 2026
January 2026: vs New Zealand (Home) – 3 ODIs
June 2026: vs Afghanistan (Home) – 3 ODIs
July 2026: vs England (Away) – 3 ODIs
September 2026: vs West Indies (Home) – 3 ODIs
November 2026: vs New… pic.twitter.com/EPmcO5LzX3
आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होणार टीम इंडिया : 19 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या आशियाई खेळांमध्येही टीम इंडिया सहभागी होणार आहे. परंतु बीसीसीआय भारताच्या बी संघाला या स्पर्धेत पाठवते. गेल्या वेळी, संघानं ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली असाधारण कामगिरी केली होती.
वेस्ट इंडिजशी घरच्या मैदानावर मालिका : भारताचा बी संघ आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होणार असला तरी, टीम इंडिया वेस्ट इंडिजचंही यजमानपद भूषवणार आहे. कॅरिबियन संघ या दौऱ्यात तीन सामन्यांची वनडे आणि पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळेल.
🇮🇳 India ODI Matches – 2026 :— Being Fearless (@being_fearless8) December 23, 2025
🇳🇿 New Zealand — 6 ODIs
🇦🇫 Afghanistan — 3 ODIs
🏴 England — 3 ODIs
🇧🇩 Bangladesh — 3 ODIs (Sept 2026)
🇯🇲 West Indies — 3 ODIs
🇱🇰 Sri Lanka — 3 ODIs
Total ODIs in 2026: 21
Can kohli make 90 plus century in 2026??? pic.twitter.com/8Lj9kNkwrR
टीम इंडिया जाणार न्यूझीलंडला : भारतीय संघ 2026 ऑक्टोबरच्या अखेरीस दोन कसोटी आणि तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत सहभागी होण्यासाठी न्यूझीलंडला जाईल. हा दौरा नोव्हेंबरपर्यंत सुरु राहील. क्रिकेटच्या सर्वात प्रदीर्घ स्वरुपात न्यूझीलंडच्या भूमीवर भारतीय संघाचा रेकॉर्ड खराब राहिला आहे. अशा परिस्थितीत, कॅप्टन गिलसमोर एक मोठं आव्हान असणार आहे.
वर्षाची शेवट श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेनं : भारतीय संघाचा 2026 वर्षातील शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध होईल. टीम इंडिया 2026 चा शेवट श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्याने करेल. भारत या मालिकेचे आयोजन करेल, ज्यामध्ये तीन वनडे आणि तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने असतील.
