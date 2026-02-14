ETV Bharat / sports

"आमचा संघ भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास..."; हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी पाकिस्तानी कर्णधाराचं मोठं वक्तव्य

15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो इथं टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात एक हाय-व्होल्टेज सामना होणार आहे.

Pakistan Captain on Handshake
हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी पाकिस्तानी कर्णधाराचं मोठं वक्तव्य (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलंबो Pakistan Captain on Handshake : 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो इथं टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात एक हाय-व्होल्टेज सामना होणार आहे. गेल्या वर्षी आशिया कपमध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आले होते. त्या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. आता, जेव्हा दोन्ही संघ पुन्हा एकमेकांसमोर येतील तेव्हा भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन न करण्याचं धोरण पाळतात का हे पाहणं मनोरंजक ठरेल. दरम्यान, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा यांनी भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करु इच्छित असल्याचं सांगितलं आणि पुन्हा एकदा क्रीडा भावनेचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

हस्तांदोलनावर पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं मोठं विधान : वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघानं पत्रकार परिषदेत सांगितलं की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना क्रीडा भावनेनं खेळला पाहिजे. त्यानं सांगितलं की त्याचा संघ भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास तयार आहे. भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत बोलताना सलमान म्हणाला, "क्रिकेट क्रीडा भावनेनं खेळला पाहिजे. माझं वैयक्तिक मत महत्त्वाचं असू शकत नाही, पण क्रिकेट नेहमीप्रमाणेच खेळलं पाहिजे. पुढं काय करायचं ते त्यांनीच ठरवायचं आहे.

अभिषेक शर्माबद्दल काय म्हणाला सलमान आघा : अभिषेक शर्मानं या सामन्यात भारताकडून खेळावं अशी त्याची इच्छा असल्याचं सलमान अली आघानं सांगितलं. संसर्गामुळं अभिषेक शर्मा नामिबियाविरुद्धचा सामना खेळू शकला नाही आणि तो पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल की नाही याबद्दल अधिकृतपणे काहीही माहिती नाही. आघा म्हणाला की त्याला सर्वोत्तम खेळाडूंविरुद्ध खेळायचं आहे आणि अभिषेक खेळण्यासाठी तंदुरुस्त होईल अशी आशा आहे. सलमान आघानं पत्रकारांना सांगितलं की, "मला आशा आहे की अभिषेक शर्मा उद्या खेळेल. मला आशा आहे की तो बरा होत आहे. आम्हाला एका मजबूत संघाविरुद्ध खेळायचं आहे."

भारतीय संघाविरुद्ध आमचा रेकॉर्ड चांगला नाही : पत्रकार परिषदेत सलमान अली आघा यांनंही कबूल केलं की या फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाविरुद्धचा त्याचा रेकॉर्ड चांगला नाही. परंतु त्यांनी असंही म्हटलं की ते हा रेकॉर्ड बदलू शकत नाहीत. टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान आठ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. भारतीय संघानं सात सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे. सलमान अली आगा म्हणाला, "भारतीय संघाविरुद्ध आमचा रेकॉर्ड चांगला नाही, पण आम्ही इतिहास बदलू शकत नाही. प्रत्येक दिवस हा एक नवीन दिवस असतो."

हेही वाचा :

  1. 'स्टँड-इन कर्णधारा'ची दमदार खेळी; आयर्लंडकडून ओमानचा एकतर्फा पराभव
  2. क्रिकेट चाहत्यांसाठी सुपर संडे! दिवसभरात भारत-पाकिस्तान दोनवेळा भिडणार मैदानात
  3. IND vs PAK मॅच पावसात वाहून गेल्यास कोणाला होणार फायदा? 'हे' तीन संघ होणार बाहेर

TAGGED:

PAKISTAN CAPTAIN ON HANDSHAKE
PAKISTAN CAPTAIN SALMAN AGHA
SHAKING HANDS WITH INDIA PLAYERS
PAKISTAN CAPTAIN ON INDIA PLAYERS
PAKISTAN CAPTAIN ON HANDSHAKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.