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'भारत 2036 चं ऑलिम्पिकचं आयोजन करण्यासाठी मजबूत दावेदार'; पंतप्रधान मोदींनी खेळांबाबत दिलं युवकांना चॅलेंज

आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2036 च्या ऑलिम्पिकच्या तयारीसंदर्भात एक मोठी घोषणा केली.

Narendra Modi
पंतप्रधान मोदींनी खेळांबाबत दिलं युवकांना चॅलेंज (ANI Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 8:59 AM IST

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नवी दिल्ली Narendra Modi : संपूर्ण भारतात आज 80वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, देशातील मुख्य उत्सव दरवर्षी लाल किल्ल्यावर आयोजित केला जातो. आज, पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं आणि त्यानंतर संचलनात सलामी स्वीकारली. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन देशाला 13 व्यांदा संबोधित करताना पंतप्रधानांनी क्रीडा क्षेत्रावरही भाष्य केलं. ऑलिम्पिक खेळांसाठी प्रतिभा शोधण्याकरिता गावांमध्ये 'टॅलेंट हट्स' आयोजित केलं जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.

काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : लाल किल्ल्यावरुन बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज भारत क्रीडाविश्वात आपली ओळख निर्माण करत आहे. जगातील प्रत्येक व्यासपीठावर भारताचं राष्ट्रगीत ऐकू येतं. 'टॉप्स' योजनेनं याला लक्षणीय प्रोत्साहन दिलं आहे. खेलो इंडिया गेम्स, क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा वैद्यकशास्त्र आणि इतर कार्यक्रमांनी तरुणांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण केल्या आहेत. आम्ही 2036 च्या ऑलिम्पिकसाठी एक प्रबळ दावेदार म्हणून उदयास येत आहोत."

भारताची क्रीडाविश्वात आपली ओळख : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत क्रीडाविश्वात आपली ओळख निर्माण करत आहे. ते म्हणाले, "आपण अनेकदा आपलं राष्ट्रगीत ऐकतो आणि अनेकदा तिरंगा उंच फडकत असलेला पाहतो. टॉप्स (TOPS) योजनेला मोठं यश मिळालं आहे. खेलो इंडिया गेम्स, युनिव्हर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स, क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा वैद्यकशास्त्र किंवा क्रीडा पोषण असो, भारत वेगाने प्रगती करत आहे."

2036 ऑलिम्पिकच्या यजमानपदासाठी प्रबळ दावेदार : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताची कामगिरी सातत्यानं सुधारत आहे आणि 2036 ऑलिम्पिकच्या यजमानपदासाठी भारत एक प्रबळ दावेदार आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की, भारत 2030 मध्ये राष्ट्रकुल खेळांचं आयोजन करेल. पंतप्रधान म्हणाले, "ऑलिम्पिकमध्ये सुमारे 40 क्रीडा प्रकार आणि अंदाजे 350 स्पर्धा असतात. ही खेदाची बाब आहे की आपण यापैकी किमान दोन-तृतीयांश स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही, कारण आपण पात्रही ठरु शकत नाही."

2036 पर्यंत सर्व स्पर्धांपैकी तीन-चतुर्थांश स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याचं उद्दिष्ट : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताला आपला क्रीडा पाया विस्तारण्याची आणि 2036 च्या ऑलिम्पिकमध्ये शक्य तितक्या जास्त क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा करण्यासाठी खेळाडू तयार असल्याची खात्री करण्याची गरज आहे. लहान वयातच प्रतिभा ओळखण्याच्या आणि जोपासण्याच्या या व्यापक प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून ही प्रतिभा शोध मोहीम राबवली जाईल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आम्ही ठरवलं आहे की 2036 पर्यंत आपण सर्व स्पर्धांपैकी किमान तीन-चतुर्थांश स्पर्धांमध्ये सहभागी झालं पाहिजे. आम्ही 5 ते 15 वयोगटातील मुलांसाठी देशव्यापी प्रतिभा शोध मोहीम सुरु करत आहोत. 5 ते 15 वयोगटातील मुलांमधील प्रतिभा शोधण्यासाठी, प्रत्येक गावात आणि शाळेत ही मोहीम राबवली जाईल, जेणेकरून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील प्रतिभा ओळखता येईल. त्यांना जागतिक दर्जाचे खेळाडू बनण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं जाईल."

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