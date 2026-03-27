काँग्रेस आमदारानं अजब मागणी करत मागितली IPL ची तिकिटं; म्हणे, "आम्ही VIP, सामान्य जनतेसोबत रांगेत उभं राहू शकत नाही"

कर्नाटकातील हुंगुंडचे आमदार विजयानंद कश्यपनवर हे आयपीएल तिकिटांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळं टीकेचं लक्ष्य बनले आहेत.

Congress MLA on IPL Tickets
काँग्रेस आमदारानं अजब मागणी करत मागितली IPL ची तिकिटं (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 10:50 AM IST

बंगळुरु Congress MLA on IPL Tickets : कर्नाटकातील हुंगुंडचे आमदार विजयानंद कश्यपनवर हे आयपीएल तिकिटांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळं टीकेचं लक्ष्य बनले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, राज्य क्रिकेट संघटनेनं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) साठी प्रत्येक आमदाराला पाच तिकिटं द्यावीत. काँग्रेसच्या या आमदारानं म्हटलं आहे की, आमदार व्हीआयपी आहेत आणि ते रांगेत उभे राहू शकत नाहीत. हुंगुंडचे आमदार विजयानंद कश्यपनवर यांनी असंही म्हटलं आहे की, राज्य क्रिकेट संघटनेनं आमदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था करावी.

सरकार आमदारांचा आदर करत नाही : यंदाचं आयपीएल 2026 ची सुरुवात शनिवार, 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्यानं होत आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना काँग्रेसच्या या आमदारानं म्हटलं की, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना आमदार, मंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तिकिटं देत नाही. त्यांना सरकारकडून सुरक्षा आणि इतर सर्व सुविधा मिळत आहेत. सरकार आमदारांचा आदर करत नाही.

आमदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था असावी : कश्यपनवर यांनी आयपीएल तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीत काळाबाजार होत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, याच कारणामुळं आम्ही सरकारकडे विनंती केली. विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. मी त्यांना पाठिंबा दिला आणि आम्ही अध्यक्षांना आवश्यक कारवाई करुन आमदारांसाठी किमान पाच तिकिटं जारी करण्याची विनंती केली. आमदारांनी स्वतंत्र आसनव्यवस्थेचीही मागणी केली. ते म्हणाले, "आम्ही व्हीआयपी आहोत. आम्ही तिथं रांगेत उभं राहू शकत नाही. मागच्या वेळी आम्ही गेलो होतो, तेव्हा आम्ही रांगेत उभे होतो. ते आम्हाला सामान्य जनतेसोबत गॅलरीत पाठवत आहेत." ते म्हणाले की यंदा हे चालणार नाही.

आमच्याकडून सामन्याच्या तिकिटांसाठी हजारो रुपये घेतात : यापूर्वी, कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपा नेते आर. अशोक यांनी केएससीएवर निशाणा साधला होता. ते विधानसभेत म्हणाले की, आम्ही त्यांना 16.32 एकर जमीन केवळ 1,600 रुपये प्रति महिना या माफक दरात दिली, पण ते आमच्याकडून सामन्याच्या तिकिटांसाठी हजारो रुपये घेतात. त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत आणि ते आम्हाला लुटतात, आणि सरकारला अशा लोकांसाठी आणखी एक स्टेडियम बांधायचं आहे. त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.

आमदारांना 4-4 तिकिटं दिली पाहिजे : यावर प्रतिक्रिया देताना, विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनी संस्थात्मक हस्तक्षेपाची सूचना केली. विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर सरकारनं केएससीए (KSCA) सोबत चर्चा करावी. ते म्हणाले की, ते कधीकधी आमदारांना फक्त एकच तिकीट देतात. त्यांना सांगितलं पाहिजे की, जेव्हा आमदार सामन्यासाठी जातात, तेव्हा आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी किमान चार तिकिटं दिली पाहिजेत.

