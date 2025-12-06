ETV Bharat / sports

खेळपट्टीने चेंडू गिळला अन् सामना रद्द झाला... क्रिकेट इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडलं!

ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जाणाऱ्या महिला WBBL मध्ये अ‍ॅडलेड स्ट्रायकर्स आणि होबार्ट हरिकेन्स यांच्यातील सामना 5 डिसेंबर रोजी एका डावानंतर विचित्र कारणामुळं रद्द करावा लागला.

Match Called of due to Hole In Pitch
खेळपट्टीने चेंडू गिळला अन् सामना रद्द झाला... (Getty Images)
अ‍ॅडलेड Match Called of due to Hole In Pitch : अ‍ॅडलेडमधील करे रोटेन ओव्हल इथं अ‍ॅडलेड स्ट्रायकर्स आणि होबार्ट हरिकेन्स यांच्यातील महिला बिग बॅश लीग सामना एका विचित्र कारणामुळं रद्द करण्यात आला. सामन्यातील इनिंग्ज ब्रेक दरम्यान, खेळपट्टी रोल केली जात होती. दरम्यान एक चेंडू रोलरखाली अडकला आणि खेळपट्टीवर अडकला, ज्यामुळं खोल खड्डा निर्माण झाला. क्रिकेट सामन्यातील ही कदाचित पहिलीच घटना असावी.

खेळपट्टीच्या मध्यभागी पडला खड्डा : शुक्रवारी (5 डिसेंबर) सामना थांबवण्यात आला तेव्हा अ‍ॅडलेड स्ट्रायकर्सनं 20 षटकांत 167/4 धावा केल्या होत्या. डब्ल्यूबीबीएलच्या नियमांनुसार, डावाच्या ब्रेक दरम्यान खेळपट्टी रोल केली जात होती. त्याच वेळी, जवळच्या सराव संघाचा एक चेंडू रोलरखाली गेला आणि खेळपट्टीवर चिरडला गेला. रोलरचं वजन इतकं जास्त होतं की चेंडू खेळपट्टीत गाडला गेला आणि खेळपट्टीच्या मध्यभागी चेंडूच्या आकाराचा खड्डा राहिला. त्यानंतर अ‍ॅडलेड स्ट्रायकर्सनं त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाउंटवर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं, ज्यामध्ये सामना रद्द करावा लागला हे स्पष्ट केलं.

अ‍ॅडलेड स्ट्रायकर्सनं जारी केलं निवेदन : निवेदनात म्हटलं आहे की, "या घटनेमुळं खेळपट्टीची स्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली होती. सामनाधिकारी आणि पंचांनी परिस्थितीचं मूल्यांकन केलं आणि त्यांना असं वाटलं की हरिकेन्सनं अशा खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं अयोग्य ठरेल, कारण परिस्थिती स्ट्रायकर्सना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या खेळपट्टीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि सर्वांनी या निर्णयाशी सहमती दर्शवली."

होबार्ट फायनलमध्ये : होबार्टनं त्यांच्या पहिल्या नऊ सामन्यांपैकी सात सामने जिंकून WBBL फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलं होतं. सामना रद्द झाला तेव्हा ते स्ट्रायकर्सच्या 167 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्याची तयारी करत होते. मॅडेलीन पेन्नानं स्ट्रायकर्ससाठी उत्कृष्ट फलंदाजी केली आणि 51 चेंडूत नाबाद 63 धावा करुन संघाला मजबूत धावसंख्या गाठून दिली. हा सामना रद्द होणं स्ट्रायकर्ससाठी आणखी एक धक्का होता, कारण या हंगामात त्यांचा हा तिसरा सामना होता, ज्याचा निकाल लागला नाही. ते आता पॉइंट टेबलमध्ये सहाव्या स्थानावर आहेत आणि सिडनी सिक्सर्सविरुद्ध फक्त एक सामना शिल्लक आहे. अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल.

