'सुदृढ शरीरातूनच उत्तम प्रशासन घडेल'; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचं वक्तव्य
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीनं राहाता तालुक्यातील लोणी इथं आयोजित जलसंपदा विभागाच्या पाचव्या राज्यस्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचं उद्घाटन करण्यात आलं.
Published : February 7, 2026 at 6:50 PM IST
शिर्डी Girish Mahajan : खेळ जीवनाला महत्त्वाचे धडे देतो. खेळामुळं पराभव स्वीकारण्याची सवय लागते तसंच विजयात नम्रता राखण्याचे संस्कार होतात. खेळातून सांघिक भावना वाढते आणि मनातील अहंकार कमी होतो. प्रशासकीय कामकाजात तसेच वैयक्तिक आयुष्यातही हे गुण अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यामुळं केवळ स्पर्धेसाठी न खेळता, व्यायाम व खेळ हा आयुष्यभर जपण्याचा मंत्र बनवावा. यातूनच चांगलं आरोग्य, सकारात्मक मानसिकता आणि परिणामी सक्षम प्रशासन घडते, असं प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीनं राहाता तालुक्यातील लोणी इथं आयोजित जलसंपदा विभागाच्या पाचव्या राज्यस्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2026 च्या उद्घाटनप्रसंगी महाजन बोलत होते. या कार्यक्रमास राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
काय म्हणाले गिरीज महाजन : मंत्री महाजन म्हणाले की, ते स्वतः शालेय जीवनापासून खेळाशी जोडलेले आहेत. एक खेळाडू म्हणून त्यांना खेळाचं महत्त्व प्रत्यक्ष अनुभवातून कळलं आहे. या स्पर्धांकडे केवळ स्पर्धा म्हणून न पाहता, नियमित व्यायाम व सरावाचा एक भाग म्हणून पाहिलं पाहिजे. जीवनात शारीरिक तंदुरुस्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व असून व्यायाम ही रोजची गरज बनली पाहिजे. शरीर सुदृढ असेल तर मनही तंदुरुस्त राहते. सुदृढ मनामुळं कामात एकाग्रता वाढते, चिडचिड कमी होते आणि कामाचा ताण जाणवत नाही. आजच्या धावपळीच्या काळात कामाचं ओझं वाढलं असलं तरी त्यावर मात करण्यासाठी व्यायामाशिवाय दुसरा प्रभावी पर्याय नाही. त्यामुळं दिवसातून किमान अर्धा ते पाऊण तास चालणं, धावणं किंवा योगासनं करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. तणाव आल्यास अनेकजण चुकीच्या सवयी किंवा व्यसनांचा आधार घेतात. मात्र तणाव कमी करण्यासाठी व्यसनांची आवश्यकता नसून, निरोगी शरीर आणि सकारात्मक मनस्थिती हेच त्यावरील खरे उपाय आहेत. शरीरात ताकद असेल तर मनात आपोआप धाडस निर्माण होते. हे केवळ नियमित व्यायाम आणि सुदृढ शरीरामुळंच शक्य होतं, असंही मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केलं.
कार्यक्रमाला दिग्गजांची उपस्थिती : कार्यक्रमात अर्जुन पुरस्कारार्थी व भारतीय कबड्डी संघाचे माजी कर्णधार पंकज शिरसाठ, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थी आंतरराष्ट्रीय बेसबॉल खेळाडू अक्षय आव्हाड तसंच शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थी खो-खो खेळाडू श्वेता गवळी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मशाल प्रज्वलित करुन तसंच भव्य पथसंचलनाच्या माध्यमातून स्पर्धेचं औपचारिक उद्घाटन करण्यात आलं. स्पर्धेचा शुभंकर जलवीर व विजेता चषकाचं अनावरणही करण्यात आलं. उपस्थित मान्यवर व खेळाडूंनी क्रीडा विकासाची शपथ घेतली. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते 'क्लॅपर' वाजवून 100 मीटर धावण्याच्या शर्यतीचा प्रारंभ करण्यात आला.
तीन दिवस रंगणार स्पर्धा : जलसंपदा विभागाच्या या राज्यस्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 7 ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान लोणी व शिर्डी इथं पार पडणार आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात 2016 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर इथं झाली होती. त्यानंतर सातारा, जळगाव आणि नागपूर इथं यशस्वी आयोजन झाल्यानंतर यंदाचं पाचवं पर्व लोणी-शिर्डी इथं आयोजित करण्यात आलं आहे. या स्पर्धांमध्ये क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, ॲथलेटिक्स, कॅरम, जलतरण, टेबल टेनिस, बुद्धिबळ आणि बॅडमिंटन या क्रीडाप्रकारांचा समावेश आहे. मंत्रालय स्तर, विविध महामंडळं तसंच क्षेत्रीय आस्थापनांमधील संघ व खेळाडू सहभागी झाले आहेत. विभागीय, मंडळ व महामंडळ स्तरावर पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवून अंतिम फेरीसाठी 11 विभागांतील संघांची निवड करण्यात आली आहे. या महोत्सवात एकूण 9 क्रीडाप्रकार व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश असून त्यात 480 महिला व 970 पुरुष खेळाडू सहभागी झाले आहेत. या महोत्सवाचा समारोप 9 फेब्रुवारी रोजी शिर्डी इथं होणार आहे.
