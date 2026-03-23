एकाच तालमीतले दोन पैलवान 'मानाच्या गदे'साठी भिडले; दोन्ही शिष्यांना फायनलमध्ये पाहून वस्ताद काका पवार म्हणाले...

पुण्यातील वाघोली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या 68व्या वरिष्ठ महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत हर्षवर्धन सदगीर यानं विजय मिळवत 'डबल महाराष्ट्र केसरी'चा किताब पटकावला.

Published : March 23, 2026 at 10:15 AM IST

पुणे Wastad Kaka Pawar : पुण्यातील वाघोली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या 68व्या वरिष्ठ महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धामध्ये महेंद्र गायकवाड आणि हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात हर्षवर्धन सदगीर यानं सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाड याला 4-3 नं पराभूत करत महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकल आहे. विशेष म्हणजे हे दोन्ही मल्ल अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार यांच्या तालमीत तयार झालेले असून, हे दोघंही माझे पैलवान असून आज डबल सेलिब्रेशन असल्याचं काका पवार यांनी सांगितलं.

काका पवारांच्या तालमीत तयार झाले दोन्ही मल्ल : रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या आयोजनातून पार पडलेल्या 68व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या समारोप सोहळ्यास विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उल्लेखनीय उपस्थिती लाभली. कुस्तीप्रेमींच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात आणि जल्लोषमय वातावरणात हा समारोप सोहळा मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. 68व्या वरिष्ठ महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद व महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धेत माती विभागात सोलापूर जिल्ह्याच्या महेंद्र गायकवाडनं, तर गादी विभागात नाशिकच्या अनुभवी हर्षवर्धन सदगीरनं दिमाखदार विजय नोंदवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्यामुळं मानाच्या महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात रंगतदार लढत झाली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही मल्ल अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार यांच्या तालमीत तयार झालेले असून एकाच आखाड्यात सराव करणारे आहेत. त्यामुळं अंतिम सामना अधिकच उत्कंठावर्धक झाला.

हर्षवर्धन ठरला डबल महाराष्ट्र केसरी : महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम कुस्तीला सुरुवात होताच महेंद्रनं आक्रमक खेळाला सुरवात केली. त्यामध्ये महेंद्रला 1 गुण देण्यात आला. हर्षवर्धननं शांत आणि संयमी खेळ करत महेंद्रचं आक्रमण थोपवत होता. महेंद्रनं धोबीची पकड करण्याचा प्रयत्न हर्षवर्धननं धुडकावून लावला. हर्षवर्धननं हप्ते डावाची पकड केली पण गुण मिळवता आला नाही. पहिल्या फेरीत दोघांनी 1-1 अशी बरोबरी गाठली. दुसऱ्या फेरीत महेंद्रनं पटाला लागण्याचा प्रयत्न केला पण गुण मिळवता आला नाही. महेंद्रला निष्क्रियता असल्याचं सांगत 1 गुण हर्षवर्धन याला देण्यात आला. त्यानंतर हर्षवर्धननं पटाला लागत 2 गुण मिळवला आणि हर्षवर्धननं महेंद्रचा 4-3 असा पराभव करत 'डबल महाराष्ट्र केसरी'चा किताब पटकावला.

आयोजक काय म्हणाले : स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात बोलताना आयोजक रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील म्हणाले की, "केवळ 37 दिवसांत ही स्पर्धा भरवण्याचं शिवधनुष्य आम्ही उचललं आणि ते वाघोली ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळं शक्य झालं. विजेत्या मल्लांना भरघोस पारितोषिक देण्याचा आमचा मानस पूर्ण झाला. कुस्तीची ग्रामीण चौकट मोडून ती शहरात आली पाहिजे. कॉर्पोरेट क्षेत्रानंही कुस्तीला राजाश्रय द्यावा, हा या स्पर्धेमागचा हेतू आहे," असं सांगितलं. तसंच यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले, "लहानपणापासून मुलांमध्ये खेळाची आवड आणि संस्कार रुजावेत यासाठी विशेष क्रीडा शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत." तसंच त्यांनी आयोजक रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या नियोजनाचं कौतुक केलं.

स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : वाघोलीत उभारण्यात आलेल्या भव्य क्रीडानगरीत पार पडलेली ही स्पर्धा केवळ कुस्तीपुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्राच्या समृद्ध क्रीडा परंपरेचा उत्सव ठरली. राज्यभरातून आलेल्या मल्लांनी आपल्या कौशल्याची छाप पाडली, तर हजारो कुस्तीप्रेमींनी उपस्थित राहून स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध आणि भव्य स्वरुपातील आयोजनामुळं सर्व स्तरांतून रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या कार्याचं कौतुक करण्यात आलं. महाराष्ट्र केसरीसारख्या मानाच्या स्पर्धेचं वैभव या यशस्वी समारोपामुळं अधिक उंचावल्याची भावना उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केली.

