न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेपूर्वी टीम इंडियात बदल; दोन खेळाडूंना संघात स्थान
दुखापतीमुळं वॉशिंग्टन सुंदर न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी रवी बिश्नोईची संघात निवड करण्यात आली आहे.
Published : January 17, 2026 at 11:03 AM IST
मुंबई IND vs NZ T20I : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहेत. त्यानंतर पाच सामन्यांची टी-20 मालिका होणार आहे. टी-20 मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे, स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळं संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी आता बदली खेळाडूची घोषणा करण्यात आली आहे.
रवी बिश्नोई भारतीय टी-20 संघात सामील : 11 जानेवारी रोजी वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली. त्याचं स्कॅन करण्यात आलं, यानंतर त्याला काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तो आता पुढील उपचारांसाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये रिपोर्ट करेल. त्याच्या जागी रवी बिश्नोईला संघात बोलावण्यात आलं आहे.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 16, 2026
Shreyas Iyer & Ravi Bishnoi added to #TeamIndia T20I squad; Washington Sundar ruled out.
Details ▶️ https://t.co/cNWHX9TOVk#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank
श्रेयस अय्यरलाही मिळाली संधी : दुसरीकडे, तिलक वर्मालाही दुखापतीमुळं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि त्यानंतर त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तो सुमारे एक महिना क्रिकेट मैदानापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. या कारणास्तव, बीसीसीआयनं यापूर्वी त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी-20 सामन्यांमधून वगळलं होतं. आता, श्रेयस अय्यरची न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी निवड करण्यात आली आहे. ही माहिती बीसीसीआयनंच दिली आहे.
अय्यरनं भारतीय संघासाठी केल्या 1000 हून अधिक धावा : श्रेयस अय्यरनं 2021 मध्ये भारतीय संघासाठी टी-20 मध्ये पदार्पण केलं आणि तेव्हापासून, त्यानं 51 टी-20 सामन्यांमध्ये एकूण 1104 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 8 अर्धशतकं आहेत.
टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ :
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-20), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन, रवी बिश्नोई.
हेही वाचा :