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व्हीव्हीएस लक्ष्मण भारतीय संघाचा हेड कोच; BCCI नं दिली मोठी जबाबदारी

बीसीसीआयनं पुन्हा एकदा व्हीव्हीएस लक्ष्मणवर एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

VVS Laxman Coach
व्हीव्हीएस लक्ष्मण (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 2:53 PM IST

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मुंबई VVS Laxman Coach : बीसीसीआयनं पुन्हा एकदा व्हीव्हीएस लक्ष्मणवर एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी मुंबईत बीसीसीआयची बैठक होणार असून, त्यात अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. आशियाई खेळांसाठी लक्ष्मणची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, अशी बातमी आधीच समोर आली आहे. मात्र बीसीसीआयने स्वतः अद्याप याची घोषणा केलेली नाही.

आशियाई खेळांसाठी व्हीव्हीएस लक्ष्मण मुख्य प्रशिक्षक : आशियाई खेळ या महिन्याच्या अखेरीस होणार आहेत. भारतीय संघ या स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. यावेळी पुरुष आणि महिला दोन्ही क्रिकेट संघ सहभागी होणार आहेत. भारतीय संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळेल. वेळापत्रकही जाहीर झालं आहे, मात्र भारताचा सामना कोणाशी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. भारताव्यतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनीही थेट उपांत्यपूर्व फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केले आहे. आशियाई खेळ सुरु असतानाच, वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर असेल. याचा अर्थ दोन्ही मालिका एकाच वेळी खेळल्या जातील. त्यामुळं, आशियाई खेळांसाठी व्हीव्हीएस लक्ष्मणची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असताना लक्ष्मण भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक होता आणि आता त्याला पुन्हा तीच जबाबदारी देण्यात येत आहे.

सुनील जोशी, हृषिकेश कानिटकर आणि सुभदीप घोष हे देखील सोबत : व्हीव्हीएस लक्ष्मण गेल्या काही काळापासून अधूनमधून मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहत आहे. मात्र, त्याच्याकडे सीओई (COE) चं प्रमुख म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी देखील आहे. आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय पुरुष आणि महिला संघाकडे ॲथलेटिक्सनंतर सर्वात मोठा सपोर्ट स्टाफ आहे. व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्यासोबत सुनील जोशी, हृषिकेश कानिटकर आणि सुभदीप घोष असतील.

आशियाई खेळांमध्ये श्रेयस अय्यर करणार भारतीय संघाचं नेतृत्व : बीसीसीआयनं आशियाई खेळांसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच केली आहे. श्रेयस अय्यर संघाचं नेतृत्व करेल. यापूर्वी, भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल. या सामन्यासाठीचा संघही जाहीर करण्यात आला आहे. खेळाडूंची तंदुरुस्ती लक्षात घेऊन आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघात काही बदल होण्याची शक्यता आहे, परंतु मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही.

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ASIAN GAMES 2026
VVS LAXMAN HEAD COACH
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