सिडनीत कोहलीचा 'विराट' अवतार; श्रीलंकन दिग्गजाला मागे टाकत केला मोठा पराक्रम

सिडनीच्या मैदानावर विराट कोहलीनं त्याच्या फलंदाजीनं चाहत्यांचं भरभरुन मनोरंजन केले. त्याच्या खेळीदरम्यान कोहलीनं कुमार संगकाराचा विक्रम मोडला.

Virat Kohli Record
विराट कोहली (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
सिडनी Virat Kohli Record : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात माजी भारतीय कर्णधार विराट कोहलीनं शानदार कामगिरी केली. 25 ऑक्टोबर (शनिवार) सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या या सामन्यात कोहलीनं अर्धशतक झळकावलं. कोहलीनं 56 चेंडूत चार चौकारांसह अर्धशतक पूर्ण केलं. कोहलीचं हे त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील 75वं अर्धशतक होतं. कोहलीनं नाबाद 74 धावा केल्या, तर रोहित शर्मानं 121 धावा केल्या.

संगकाराला टाकलं मागे : या सामन्यात 54वी धाव करताच विराट कोहलीनं वनडे क्रिकेटमध्ये धावांच्या बाबतीत कुमार संगकाराला मागे टाकलं. कोहली आता वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंकेचा दिग्गज कुमार संगकारानं 14,234 धावा केल्या होत्या, ज्या आता कोहलीनं मागे टाकल्या आहेत. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं वनडे सामन्यात सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. सचिननं 463 वनडे सामन्यांमध्ये 18,426 धावा केल्या आहेत.

विराट-रोहितची विक्रमी शतकी भागीदारी : विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी (168 नाबाद) केली. वनडे सामन्यात दोघांमधील ही 19वी शतकी भागीदारी होती. विराट कोहलीनं 82 वेळा वनडे सामन्यांमध्ये शतकी भागीदारी केली आहे. वनडे सामन्यात धावांचा पाठलाग करताना विराट कोहलीनं पन्नास किंवा त्याहून अधिक धावा करण्याची ही 70 वी वेळ आहे, जो एक विक्रम आहे.

वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा :

  • 18426 - सचिन तेंडुलकर (452 डाव)
  • 14255 - विराट कोहली (293 डाव)*
  • 14234 - कुमार संगकारा (380 डाव)
  • 13704 - रिकी पाँटिंग (365 डाव)
  • 13430 - सनथ जयसूर्या (433 डाव)

वनडेत सर्वाधिक 100+ धावांच्या भागीदारीत सहभाग :

  • 99 - सचिन तेंडुलकर
  • 82 - विराट कोहली*
  • 72 - रिकी पाँटिंग
  • 68 - रोहित शर्मा*
  • 67 - कुमार संगकारा

वनडेमध्ये सर्वाधिक शतकी भागीदारी :

  • 26 - सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली (176 डाव)
  • 20 - तिलकरत्ने दिलशान आणि कुमार संगकारा (108 डाव)
  • 19 - रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (101 डाव)*
  • 18 - रोहित शर्मा आणि शिखर धवन (117 डाव)

VIRAT KOHLI
2ND HIGHEST RUN SCORER IN ODI
KUMAR SANGAKKARA
HIGHEST RUN SCORER IN ODI
VIRAT KOHLI RECORD

