'दादा'ला मागे टाकत कोहलीचा आणखी एक 'विराट' विक्रम!
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा स्टेडियमवर खेळला जात आहे, ज्यामध्ये विराट कोहलीनं मैदानात उतरुताच एक विक्रम केला आहे.
Published : January 11, 2026 at 3:54 PM IST
वडोदरा Virat Kohli Record : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा स्टेडियमवर खेळला जात आहे. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये श्रेयस अय्यर आणि मोहम्मद सिराज कर्णधार शुभमन गिलसह परतले आहेत. अशातच विराट कोहली, ज्याची कामगिरीवर पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा आहेत, त्यानं मैदानात उतरुन आणखी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे.
🚨 BIG MILESTONE FOR VIRAT KOHLI 🚨— Sam (@Cricsam01) January 11, 2026
—Virat Kohli overtakes Sourav Ganguly with 309 ODIs for India 🏏🔥pic.twitter.com/YLC2fuTGyF
कोहलीनं सौरव गांगुलीला टाकलं मागे : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या वनडे मालिकेत उत्कृष्ट फलंदाजी कामगिरी करणारा विराट कोहली या मालिकेतही आपला फॉर्म कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहली मैदानात उतरला तेव्हा तो वनडे स्वरुपात भारतासाठी सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत पाचव्या स्थानावर पोहोचला. कोहलीनं टीम इंडियाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीला (दादाला) मागे टाकलं, ज्यानं एकूण 308 वनडे सामने खेळले आणि हा कोहलीचा 309 वा सामना आहे. कोहली आता या यादीत सचिन तेंडुलकर, एमएस धोनी, राहुल द्रविड आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्या मागे आहे.
- Virat Kohli becomes the 5th most-appeared Indian batter in ODIs.— Kanak Kumari (@KanakKu64995524) January 11, 2026
- Sachin Tendulkar – 463 matches (the only Indian to cross 400)
- MS Dhoni – 347
- Rahul Dravid – 340
- Mohammad Azharuddin – 334
- Virat Kohli – 309*
Kohli is closing in fast on Azhar and Dravid, Can he cross… pic.twitter.com/zi94RnNlRW
कोहलीला पॉन्टिंग आणि सेहवागला मागे टाकण्याची संधी : न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीनं आतापर्यंत फलंदाजीनं प्रभावी कामगिरी केली आहे. जर त्यानं या मालिकेत आणखी एक शतक झळकावलं तर तो कीवींविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतकं करणारा खेळाडू बनेल. विराट कोहलीनं आतापर्यंत न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यांमध्ये 6 शतकं झळकावली आहेत. तो रिकी पॉन्टिंग आणि वीरेंद्र सेहवागसह संयुक्तपणे पहिल्या स्थानावर आहे, अशा परिस्थितीत, आणखी एक शतक झळकावल्यानं कोहली या दोन्ही महान खेळाडूंना मागे टाकेल.
