"मी 37 वर्षांचा आहे आणि..." IND vs SA सामन्यानंतर विराट नेमकं काय म्हणाला?

विराट कोहलीच्या 52व्या शतकामुळं भारतीय क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला वनडे सामना कसाबसा 17 धावांनी जिंकला.
रांची Virat Kohli : विराट कोहलीच्या 52व्या शतकामुळं भारतीय क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला वनडे सामना कसाबसा 17 धावांनी जिंकला. रांचीमध्ये 135 धावांच्या खेळीनंतर विराटनं कबूल केलं की सामन्यातील फलंदाजी पाहणं खरोखरच आनंददायी होते. त्याच्या शानदार खेळीसाठी विराटला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं. विराट कोहलीनं 120 चेंडूत 11 चौकार आणि सात षटकारांसह 135 धावा केल्या. सामन्यानंतर विराट म्हणाला की तो मैदानावरील तयारीवर विश्वास ठेवत नाही, तर मानसिक तयारीवर विश्वास ठेवतो.
काय म्हणाला कोहली : विराट कोहली सामन्यानंतर म्हणाला, "असा सामना पाहणं खूप छान होतं. आम्ही 20-25 षटकं जलद खेळलो. मला खेळाचा आनंद घ्यायचा होता. जेव्हा तुम्हाला चांगली सुरुवात मिळते तेव्हा तुमचा अनुभव कामी येतो, ज्यामुळं तुम्हाला तुमच्या डावात भर घालण्यास मदत होते. मी जास्त मैदानावरील तयारीवर विश्वास ठेवत नाही. माझं सर्व क्रिकेट मानसिक स्थितीबद्दल आहे. मी शारीरिकदृष्ट्या कठोर परिश्रम करतो."
मी फक्त एकच फॉरमॅट खेळत आहे : पुढं कोहली म्हणाला, "मी सामन्यापूर्वी एक दिवस सुट्टी घेतली. मी 37 वर्षांचा आहे आणि मला बरं होण्यासाठी वेळ हवा आहे. मी फक्त एकच फॉरमॅट खेळत आहे. जोपर्यंत मी तंदुरुस्त आणि मानसिकदृष्ट्या तीक्ष्ण आहे, तोपर्यंत तुम्हाला माहिती आहे की सर्वकाही ठीक आहे. जोपर्यंत चेंडू चांगला मारला जात आहे, तोपर्यंत तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळत आहात, कोणतीही अडचण नाही. जर तुम्ही सुमारे 300 सामने आणि इतकं क्रिकेट खेळले असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा तुम्ही सरावात चेंडू मारत असता, तेव्हा तुमच्याकडे रिफ्लेक्सेस आणि बराच वेळ फलंदाजी करण्याची शारीरिक क्षमता आहे."
भारतानं केल्या 8 बाद 349 धावा : या सामन्यात विराट कोहली (135 धावा) त्यानंतर वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा (3 बळी) आणि फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव (4 बळी) यांच्या खेळींमुळं भारतानं दक्षिण आफ्रिकेचा पहिल्या वनडे सामन्यात 17 धावांनी पराभव करुन तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. कोहलीनं 120 चेंडूंच्या त्याच्या जलद खेळीत 11 चौकार आणि 7 षटकार मारले, ज्यामुळं भारताला निर्धारित 50 षटकांत 8 बाद 349 धावांचा मोठा टप्पा गाठता आला. फक्त या फॉरमॅटमध्ये खेळणाऱ्या कोहलीनं पुन्हा एकदा आपलं महत्त्व आणि वर्चस्व सिद्ध केलं. त्यानं रोहित शर्मा (51 चेंडूत 57 धावा) सोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 136 धावांची भागीदारी करुन जेएससीए स्टेडियमच्या सपाट खेळपट्टीवर भारताच्या मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. स्टँड-इन कर्णधार केएल राहुलनं 56 चेंडूत 60 धावांची अर्धशतकी खेळी केली, तर रवींद्र जडेजानं 20 चेंडूत 32 धावांचं योगदान दिलं. यानंतर तीन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा वनडे सामना 3 डिसेंबर रोजी रायपूर इथं खेळला जाईल.
