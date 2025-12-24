कोहलीचं आणखी एक 'विराट' शतक; सचिनचा विश्वविक्रम धोक्यात
विराट कोहलीनं लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये आणखी एक शानदार शतक झळकावलं आहे. यासह विराट सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाच्या जवळ पोहोचला आहे.
Published : December 24, 2025 at 5:08 PM IST
बेंगळुरु Virat Kohli : विराट कोहली आता अधूनमधून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. कोहली सध्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळत आहे, जिथं त्यानं आणखी एक शतक झळकावलं. यासह, त्यानं महान फलंदाज आणि क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाकडे आणखी एक पाऊल टाकले. कोहलीनं 83 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं, ज्यामध्ये त्यानं अनेक चौकार आणि षटकार मारले.
🚨 58TH LIST A HUNDRED BY THE KING. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- A superb hundred by Virat Kohli. He’s simply playing EA Cricket in 2025 in ODIs. pic.twitter.com/pVcXFZ01Ee
तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना कोहलीच्या भरपूर धावा : विराट कोहली ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्ली संघाकडून खेळत आहे. दिल्लीचा सामना आंध्र प्रदेशशी झाला. प्रथम फलंदाजी करताना आंध्रनं आठ विकेटवर 298 धावा केल्या. धावांचा पाठलाग करण्यासाठी दिल्ली मैदानात आली तेव्हा सलामीवीर अर्पित राणा एकही धाव न घेता बाद झाला. कोहली लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला.
THE VIRAT KOHLI CENTURY MOMENT.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
सुरुवातीला आरामात फलंदाजी : विराट कोहली आरामात फलंदाजी करत होता, कारण सलामीवीर प्रियांश आर्य आक्रमकपणे धावा काढत होता. प्रियांशनं 44 चेंडूत सात चौकार आणि पाच षटकार मारत 74 धावा केल्या. विराट कोहली क्रीजवर स्थिरावताच, त्याच्या डावाला वेग आला, जसं तो नेहमीच करतो. त्यानं प्रथम त्याचं अर्धशतक पूर्ण केलं, नंतर त्याचं शतक. त्यानंतरही त्यानं फलंदाजी सुरु ठेवली. तो सामन्यात 101 चेंडूत 131 धावा काढून बाद झाला. त्यानं आपल्या खेळीत 14 चौकार आणि 3 षटकार मारले.
Not a coronation. Just confirmation. 👑— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 24, 2025
5️⃣8️⃣* centuries, 1️⃣6️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣* runs and counting for Virat Prem Kohli in List A Cricket. 🙇♂️ pic.twitter.com/D3G2zWBNs2
कोहलीची लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 58 शतकं पूर्ण : या शतकासह, विराट कोहली सचिन तेंडुलकरच्या आणखी एका विश्वविक्रमाच्या जवळ पोहोचला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने 50 षटकांपेक्षा जास्त खेळले जातात, म्हणून ते लिस्ट ए मानले जातात. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारा फलंदाज भारताचा सचिन तेंडुलकर आहे, ज्यानं 60 शतकं केली आहेत. कोहलीकडे पूर्वी 57 लिस्ट-ए शतकं होती, परंतु आता त्याच्याकडे 58 शतकं आहेत. याचा अर्थ सचिन तेंडुलकरचा विश्वविक्रम मोडण्यासाठी त्याला आणखी फक्त तीन शतकांची आवश्यकता आहे, हे काम कोहलीसाठी फारसं कठीण नाही. इंग्लंडचा माजी दिग्गज ग्राहम गूच 44 शतकांसह या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
