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विराट कोहली संघाबाहेर; अफगाणिस्तान वनडे मालिकेपूर्वी टीम इंडियाला धक्का

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील मालिका लवकरच सुरु होणार आहे. यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

Virat Kohli
विराट कोहली (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 11:05 AM IST

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मुंबई Virat Kohli : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील मालिका लवकरच सुरु होणार आहे. पहिला कसोटी सामना 6 जून रोजी सुरु होईल. त्यानंतर 13 जूनपासून तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरु होईल. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी भारतीय संघाचा संघ आधीच जाहीर केला आहे. दरम्यान, अचानक एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय संघाचा खेळाडू, विराट कोहली, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं या मालिकेतून बाहेर पडला असल्याचं समोर आलं आहे.

विराट कोहली मालिकेतून बाहेर : विराट कोहली बऱ्याच कालावधीनंतर भारतीय संघाकडून खेळण्याची तयारी करत होता. मात्र, कोहली स्वतः आणि त्याच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता, विराट कोहली अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत विराट कोहली आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळत होता. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात कोहलीनं शानदार खेळी केली होती आणि आपल्या संघाला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून देण्यात मदत केली होती.

बदली खेळाडूची घोषणा नाही : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या एका सूत्रानं सांगितलं की, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं कोहली वनडे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या अनुपस्थितीमुळं आगामी मालिकेची चमक कमी होईल. भारताचा माजी कर्णधार आता एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळणारा खेळाडू असला तरी, तो जगभरातील चाहत्यांसाठी एक प्रमुख आकर्षण आहे. अद्याप त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा करण्यात आलेली नाही.

आयपीएल संपल्यानंतर कोहलीनं अनुष्का शर्मासोबत प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात : आयपीएल संपल्यानंतर, कोहली अहमदाबादहून थेट आग्रा आणि नंतर वृंदावनला गेला. त्याच्यासोबत त्याची पत्नी, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा होती आणि त्या दोघांनी प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाला भेट दिली. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ओळख टाळण्यासाठी कोहली आणि अनुष्का मास्क घालून तिथं पोहोचले होते. वनडे मालिकेपूर्वी प्रेमानंद महाराजांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी कोहली तिथं गेला होता, असं मानलं जात होतं.

अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेसाठी भारताचा वनडे संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

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