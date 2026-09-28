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139 धावांच्या 'विराट' खेळीत कोहलीचे अनेक रेकॉर्ड! सचिनचा सर्वात मोठा विक्रम 'डेंजर झोनमध्ये'

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात कोहलीनं अवघ्या 74 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करुन 50 षटकांच्या क्रिकेटमधील आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 11:06 AM IST

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तिरुवनंतपुरम Virat Kohli Records : वनडे क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीचा प्रभावी फॉर्म कायम आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात, या भारतीय स्टार फलंदाजानं आपल्या कारकिर्दीतील 86 वं आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावलं. कोहलीनं अवघ्या 74 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करुन 50 षटकांच्या क्रिकेटमधील आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. वनडे क्रिकेटमधील हे कोहलीचं 55 वं शतक आहे. या शतकामुळं कोहली आता सचिन तेंडुलकरच्या 100 आंतरराष्ट्रीय शतकांच्या ऐतिहासिक विक्रमाच्या जवळ पोहोचला आहे. कोहलीच्या नावावर आता 86 आंतरराष्ट्रीय शतकं झाली असून, तो सचिनपेक्षा 14 शतकांनी मागे आहे. तिरुवनंतपुरम येथील वनडे सामन्यातील विराट कोहलीच्या वादळी शतकानं अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.

1) वनडे सामन्यांमध्ये सर्वात जलद 15,000 धावा करणारा विराट कोहली हा सर्वात वेगवान फलंदाज आहे. याबाबतीत कोहलीनं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला मागे टाकलं. कोहलीनं 303 डावांमध्ये आणि 15,950 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला. सचिनला 15,000 वनडे धावा पूर्ण करण्यासाठी 377 डाव आणि 17,528 चेंडू लागले.

2) वनडे सामन्यांमध्ये 15,000 धावांचा टप्पा गाठणारा विराट कोहली हा केवळ दुसरा फलंदाज आहे. सचिन तेंडुलकर आणि कोहली यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फलंदाजानं वनडे सामन्यांमध्ये 15,000 धावांचा टप्पा गाठलेला नाही. सचिननं 463 वनडे सामने खेळून 18,426 धावा केल्या आहेत. कोहलीनं 315 वनडे सामन्यांमध्ये 15,080 धावा केल्या आहेत.

3) श्रीलंकेनंतर, वेस्ट इंडिज हा दुसरा संघ आहे ज्याच्याविरुद्ध विराट कोहलीनं वनडे क्रिकेटमध्ये 10 शतकं झळकावली आहेत. कोहलीनं याच मैदानावर श्रीलंकेविरुद्ध आपलं 10 वं वनडे शतक झळकावलं. एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतकं करण्याचा विक्रम कोहलीच्या नावावर आहे.

एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतकं :

  • 10 शतकं विराट कोहली विरुद्ध श्रीलंका
  • 10 शतकं विराट कोहली विरुद्ध वेस्ट इंडिज
  • 9 शतकं सचिन तेंडुलकर विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 9 शतकं रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 8 शतकं विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 8 शतकं सचिन तेंडुलकर विरुद्ध श्रीलंका

4) विराट कोहलीनं या सामन्यात आपलं शतक 74 चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं, जे चेंडूंच्या संख्येनुसार त्याचं तिसरं सर्वात वेगवान वनडे शतक आहे. यापूर्वी कोहलीनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 52 आणि 61 चेंडूंमध्ये वनडे शतकं झळकावली आहेत.

विराट कोहलीची सर्वात जलद वनडे शतकं (चेंडूंनुसार) :

  • 52 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, जयपूर 2013
  • 61 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, नागपूर 2013
  • 74 विरुद्ध वेस्ट इंडिज, तिरुवनंतपुरम 2023
  • 76 विरुद्ध श्रीलंका, होबार्ट 2012
  • 76 विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो 2017
  • 80 विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी 2023

5) विराट कोहलीनं आता लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकांच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे. सचिननंही लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 60 शतकं झळकावली आहेत. सचिन आणि कोहलीनंतर इंग्लंडचा ग्रॅहम गूच (44 शतकं) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं -

  • 60 सचिन तेंडुलकर (538 डाव) / विराट कोहली (338 डाव)
  • 44 ग्रॅहम गूच (601 डाव)
  • 40 ग्रॅम हिक (630 डाव)
  • 39 कुमार संगकारा (501 डाव)

6) भारतातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये (260 डावांमध्ये) विराट कोहलीचं हे 42 वं शतक होतं. कोहलीनं आता मायदेशातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकांच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे. सचिननंही 313 डावांमध्ये 42 शतकं झळकावली होती.

7) विराट कोहलीनं वनडे क्रिकेटमध्ये एका विशेष बाबतीत ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगला मागे टाकलं. ऑस्ट्रेलियाच्या ज्या 111 विजयांमध्ये संघानं लक्ष्याचा पाठलाग केला, त्या विजयांमध्ये पाँटिंगचा समावेश होता. कोहली आता 112 विजयांसह भारतासाठी वनडे सामन्यांमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

धावांचा पाठलाग करताना सर्वाधिक विजय (वनडे) :

  • 127 सचिन तेंडुलकर
  • 116 महेंद्रसिंग धोनी
  • 112 विराट कोहली
  • 111 रिकी पाँटिंग
  • 110 जॅक कॅलिस/रोहित शर्मा

8) विराट कोहलीनं वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफला धुतलं. या सामन्यात कोहलीनं जोसेफविरुद्ध एकूण 53 धावा केल्या. वनडे सामन्यात कोहलीनं एकाच गोलंदाजाविरुद्ध केलेल्या धावांची ही दुसरी सर्वोच्च संख्या होती.

9) विराट कोहलीनं पहिल्यांदाच वनडे सामन्यात नऊ षटकार मारले आहेत. यापूर्वी त्यानं 2023 मध्ये याच मैदानावर श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामन्यात 8 षटकार मारले होते.

10) देशांतर्गत वनडे सामन्यांमध्ये 7000 धावा करणारा विराट कोहली हा जगातील पहिला फलंदाज आहे. कोहलीच्या नावावर आता देशांतर्गत वनडे सामन्यांमध्ये 7006 धावा आहेत. घरच्या मैदानावर वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत कोहलीच्या खालोखाल सचिन तेंडुलकर आहे. भारतातील आपल्या 23 वर्षांच्या कारकिर्दीत सचिननं 164 वनडे सामने खेळून 6976 धावा केल्या आहेत.

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VIRAT KOHLI RECORDS
विराट कोहलीचे रेकॉर्ड
विराटनं टाकलं सचिनला मागे
वनडे क्रिकेटमध्ये विराट कोहली
VIRAT KOHLI 139 RUNS INNINGS

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