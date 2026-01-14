आयसीसी ODI क्रमवारीत विराट कोहली 1403 दिवसांनी अव्वल स्थानावर; रोहितला भयंकर नुकसान
आयसीसी वनडे क्रमवारीत विराट कोहली पुन्हा एकदा नंबर वन फलंदाज बनला आहे, तर रोहित शर्माला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : January 14, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई Virat Kohli on Top : 2026 वर्षातील पहिली आयसीसी रँकिंग जाहीर झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली नंबर वन फलंदाज बनला आहे. यापूर्वी नंबर वन स्थानावर असलेला रोहित शर्मा आता खाली घसरला आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेदरम्यान या रँकिंगमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसून येत आहेत. सध्या ही मालिका सुरु आहे, त्यामुळे भविष्यात आणखी बदल अपेक्षित आहेत. विशेष म्हणजे 37 वर्षीय विराट कोहलीनं जुलै 2021 म्हणजेच 1403 दिवसांनंतर पहिल्यांदाच आयसीसी वनडे क्रमवारीत नंबर-1 स्थान मिळवलं आहे.
India's linchpin regains top spot after hitting a purple patch in ODIs 🔝— ICC (@ICC) January 14, 2026
More on the latest ICC Men's rankings 👇https://t.co/IKDkNetwgG
विराट कोहली आयसीसी वनडे क्रमवारीत अव्वल : विराट कोहली आयसीसी वनडे क्रमवारीत नंबर वन फलंदाज बनला आहे. 2026 च्या पहिल्याच सामन्यात विराट कोहलीनं न्यूझीलंडविरुद्ध 93 धावांची शानदार खेळी केली आणि याचा त्याला थेट फायदा होत असल्याचं दिसतं. कोहलीचे रेटिंग आता 785 पर्यंत वाढलं आहे. त्यानं बऱ्याच काळानंतर नंबर वन स्थान पुन्हा मिळवलं आहे. यापूर्वी त्यानं दुसरं स्थान मिळवलं होतं, यावेळी त्यानं अव्वल स्थान मिळवले आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेललाही एका स्थानाचा फायदा झाला आहे. तो आता 784 च्या रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजांमध्ये फक्त एका रेटिंग पॉइंटचा फरक आहे.
रोहित शर्मा थेट अव्वल स्थानावरुन तिसऱ्या स्थानावर : रोहित शर्माबद्दल बोलायचं झालं तर, तो पूर्वी अव्वल स्थानावर होता, परंतु आता तो दोन स्थानांनी घसरुन तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. रोहित शर्मानं न्यूझीलंडविरुद्ध वर्षातील पहिला सामना खेळला. त्या सामन्यात, 29 चेंडूत 26 धावांची त्याची खेळी अपुरी ठरली. रोहित शर्माचं रेटिंग आता 775 आहे, जे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजांपेक्षा खूपच कमी आहे. आता, जर रोहितला पुन्हा अव्वल स्थान मिळवायचं असेल तर त्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील. पुढील रेटिंग जाहीर होईपर्यंत, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिका संपलेली असेल. दोन्ही सामन्यांमधील खेळाडूंच्या कामगिरीच्या आधारे क्रमवारी आणि रेटिंग निश्चित केले जातील.
कोहली बऱ्याच काळानंतर पुन्हा अव्वल स्थानावर : विराट कोहलीबद्दल बोलायचं झालं तर, 1403 दिवसांच्या अंतरानंतर तो आयसीसी वनडे क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर परतला आहे. यावरुन कोहली ज्या शैलीसाठी ओळखला जातो त्या पद्धतीनं फलंदाजी करु शकला आहे हे दिसून येते. गेल्या पाच सामन्यांमध्ये विराट कोहली 50 पेक्षा कमी धावांवर बाद झालेला नाही. याचा त्याला थेट फायदा झाला आहे.
