'शून्या'च्या विक्रमातही विराटनं केली सचिनची बरोबरी; कीवींविरुद्ध 4 चेंडूत बाद होताच झाला नकोसा रेकॉर्ड
भारतीय संघाला चौथ्या वनडे सामन्यात मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या सामन्यात कोहलीनं सचिनच्या नकोशा विक्रमाची बरोबरी केली.
Published : November 13, 2026 at 5:39 PM IST
माउंट माउंगानुई Virat Kohli Unwanted Record : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथं त्यांनी 13 नोव्हेंबर रोजी माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हल स्टेडियमवर पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील चौथा सामना झाला, ज्यात त्यांना 244 धावांनी मोठा पराभव पत्करावा लागला. 334 धावांचं लक्ष्य गाठताना, भारतीय संघ संपूर्ण डावात केवळ 89 धावांवर गारद झाला, ज्यात विराट कोहलीचाही समावेश होता, जो फक्त चार चेंडू खेळून शून्यावर बाद झाला. कोहली आपल्या वनडे कारकिर्दीत न्यूझीलंडमध्ये पहिल्यांदाच शून्यावर बाद झाला, आणि यासह विराटनं सचिन तेंडुलकरच्या एका नकोशा विक्रमाची बरोबरी केली.
वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद : विराट कोहलीची न्यूझीलंडसह प्रत्येक देशात वनडे सामन्यांमध्ये फलंदाजीची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. यावेळी त्यानं एका शानदार अर्धशतकासह वनडे मालिकेची सुरुवात केली. त्यानंतर कोहली दुसऱ्या वनडे सामन्यात अपयशी ठरला, तर तिसरा सामना पावसामुळं रद्द झाला. चौथ्या वनडे सामन्यात, जेव्हा टीम इंडियानं शून्यावर आपली पहिली विकेट गमावली, तेव्हा सर्वांना कोहलीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, पण तो फक्त चार चेंडूंचा सामना करुन खातं न उघडताच पॅव्हेलियनमध्ये परतला. वनडे क्रिकेटमध्ये कोहली 20व्यांदा शून्यावर बाद झाला आणि त्यानं वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होण्याच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकरच्या नकोशा विक्रमाची बरोबरी केली. सचिनदेखील आपल्या वनडे कारकिर्दीत 20 वेळा शून्यावर बाद झाला होता.
Most Ducks for India in ODIs 20 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶* 20 - Sachin Tendulkar 19 - Javagal Srinath 18 - 𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮* 18 - Anil Kumble 18 - Yuvraj Singh 17 - Harbhajan Singh 16 - Sourav Ganguly #NZvsIND— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 13, 2026
वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद झालेले भारतीय खेळाडू :
- विराट कोहली - 20 वेळा
- सचिन तेंडुलकर - 20 वेळा
- जवागल श्रीनाथ - 19 वेळा
- रोहित शर्मा - 18 वेळा
- अनिल कुंबळे - 18 वेळा
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होण्याचा नकोसा विक्रम सध्या भारताचा माजी खेळाडू झहीर खानच्या नावावर आहे, जो 43 वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. कोहली आता झहीरचा विक्रम मोडण्याच्या जवळ पोहोचला आहे, न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वनडे सामन्यात शून्यावर बाद होणं हे त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 42व्यांदा शून्यावर बाद होण्याची वेळ आहे.
Most Ducks for India in Intl 43 - Zaheer Khan 42 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶* 40 - Ishant Sharma 37 - Harbhajan Singh 37 - Jasprit Bumrah 36 - 𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮* 35 - Anil Kumble 34 - Sachin Tendulkar https://t.co/5moIY6SmGT— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 13, 2026
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद झालेले भारतीय खेळाडू :
- झहीर खान - 43 वेळा शून्यावर बाद
- विराट कोहली - 42 वेळा शून्यावर बाद
- इशांत शर्मा - 40 वेळा शून्यावर बाद
- हरभजन सिंग - 37 वेळा शून्यावर बाद
- जसप्रीत बुमराह - 37 वेळा शून्यावर बाद
- रोहित शर्मा - 36 वेळा शून्यावर बाद
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