लंडन जाण्यासाठी विराटनं मागितलं स्पेशल चार्टड विमान? कोहलीनं स्वतः दिलं दाव्यांना प्रत्युत्तर
Published : March 22, 2026 at 4:43 PM IST
नवी दिल्ली Virat Kohli : दिग्गज भारतीय फलंदाज विराट कोहली आजकाल सोशल मीडियावर खूप सक्रिय झाला आहे आणि अनेकदा अफवांना त्याच्या खास शैलीत उत्तर देतो. नुकतंच, त्यानं एका इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे खोट्या बातम्यांवर टीका केली. या स्टोरीमध्ये, कोहलीनं आयपीएल दरम्यान लंडनला येण्या-जाण्यासाठी विशेष विमान मागितल्याच्या दाव्यांची खिल्ली उडवली.
In a rare instance of Virat Kohli responding to such baseless and wrong allegations, the Indian legend posted a story on Instagram where he exposed one of the accounts spreading this fake news about him.
खोट्या बातम्यांवर विराटची मजेशीर प्रतिक्रिया : विराट कोहलीनं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एका बातमीच्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट शेअर केला, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की कोहलीनं आरसीबी व्यवस्थापनाकडे भारत आणि लंडन दरम्यान चार्टर्ड फ्लाइटची विनंती केली होती. त्या पोस्टमध्ये पुढं असंही म्हटलं होतं की, जर सामन्यांमध्ये तीन दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असेल, तर कोहलीला लंडनला जाऊन पुढच्या सामन्याच्या अगदी आधी परतायचं होतं. यानंतर आता विराटनं या पोस्टसोबत दोन हसणारे इमोजी जोडून हे स्पष्ट केलं की हे वृत्त पूर्णपणे निराधार आणि काल्पनिक होतं.
अफवांना खतपाणी घालणाऱ्या बातम्यांना प्रत्युत्तर : क्लिकबेट बातम्या अनेकदा स्टार क्रिकेटपटूंच्या नावाखाली पसरवल्या जातात, पण यावेळी कोहलीनं एकही शब्द न बोलता सत्य उघड केलं. त्याच्या प्रतिक्रियेवरुन हे स्पष्टपणे दिसून येतं की, तो सध्या चिन्नास्वामी स्टेडियममधील आरसीबीच्या प्रशिक्षण शिबिरावर आणि आगामी आयपीएल हंगामावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत आहे. विराटनं कोणताही वाद न निर्माण करता ही खोटी बातमी फेटाळून लावल्यामुळे चाहतं त्याच्या स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक करत आहेत.
A tight slap on all the media accounts who spread fake news for engagement.
कोहली आयपीएल 2026 च्या तयारीत व्यस्त : अलीकडेच, आरसीबीच्या पहिल्या सराव सत्रादरम्यान कोहलीनं संघाला 120 टक्के सहकार्य देण्याचा मंत्र दिला. तो आपल्या फिटनेस आणि खेळाबाबत अत्यंत गंभीर आहे, त्यामुळं अशा बेजबाबदार बातम्यांवरील त्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही अफवांना कसं उडवून लावायचं हे कोहलीला माहीत आहे, हे त्यानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.
