सावधान ऑस्ट्रेलिया! वनडे मालिकेपूर्वी विराट कोहलीची पोस्ट; अनेक चर्चांना उधाण

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकून खळबळ उडवून दिली आहे. ही पोस्ट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची मानली जात आहे.

Virat Kohli Post
वनडे मालिकेपूर्वी विराट कोहलीची पोस्ट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 12:53 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Virat Kohli Post : 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेपूर्वी, टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. या मालिकेत कोहलीचं दीर्घ विश्रांतीनंतर भारतीय संघात पुनरागमन होत आहे. त्यानं मार्च 2025 मध्ये आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये शेवटच्या वेळी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं, जिथं त्यानं संघाच्या जेतेपदाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता, तो दीर्घ विश्रांतीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे.

विराट कोहलीची पोस्ट व्हायरल : दरम्यान ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी, विराट कोहलीनं एक ट्विट केलं आहे ज्यामुळं चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या पोस्टला त्याच्या निवृत्तीबद्दलच्या अटकळींशी जोडलं जात आहे. खरं तर, विराट कोहलीनं कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे आणि आता तो फक्त वनडे स्वरुपात टीम इंडियाचा भाग आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे मालिका विराट कोहलीच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटची मालिका असू शकते अशी अटकळ आहे. त्याच्या पोस्टनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. "तुम्ही खरोखरच अपयशी ठरता तेव्हाच तुम्ही हार मानता." अशी पोस्ट त्यानं केली आहे. चाहते आणि क्रिकेट तज्ज्ञ आता कोहलीच्या या पोस्टकडे त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीभोवतीच्या अटकळांना उत्तर म्हणून पाहत आहेत.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून नव्यानं सुरुवात करणार : 36 वर्षीय कोहलीची ही पोस्ट दर्शवतं की तो सध्या क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याच्या मनःस्थितीत नाही. खरं तर, तो भविष्यात भारतासाठी खेळत राहू शकतो. सर्वांचं लक्ष विराटच्या फिटनेस आणि फॉर्मवर असेल, कारण हा ऑस्ट्रेलिया दौरा त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरु शकतो. टीम इंडिया आणि त्यांचे चाहते आशा करत आहेत की कोहली पुन्हा एकदा त्याच्या जुन्या शैलीत धावा काढताना दिसेल.

भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा वेळापत्रक : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामने खेळतील. वनडे मालिका 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल, दुसरी वनडे 23 तारखेला आणि तिसरी 25 तारखेला. टी-20 मालिका 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान खेळली जाईल. विराट कोहली या मालिकेत केवळ त्याच्या फलंदाजीत नव्हे तर त्याच्या अनुभवानंही संघाला बळकटी देण्याची आशा करेल.

