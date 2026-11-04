कोहलीचा 'विराट' विक्रम! 'अशी' कामगिरी करणारा पृथ्वीवरील पहिलाच खेळाडू
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, टीम इंडियाचा दिग्गज खेळाडू विराट कोहलीनं आपल्या फलंदाजीनं आणखी एक मोठा पराक्रम केला आहे.
Published : November 4, 2026 at 12:56 PM IST
ऑकलँड Virat Kohli : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, टीम इंडियाचा दिग्गज खेळाडू विराट कोहलीनं आपल्या फलंदाजीनं आणखी एक मोठा पराक्रम केला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला सामना ऑकलंडमधील ईडन पार्कवर खेळला जात आहे. प्रथम फलंदाजी करताना, कीवी संघ अवघ्या 185 धावांवर सर्वबाद झाला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, टीम इंडियाची सुरुवात खराब झाली आणि पहिल्याच षटकात रोहित शर्मा एक धावेवर बाद झाला. यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या विराट कोहलीनं, आपल्या डावातील 12वी धाव पूर्ण करुन, वनडे क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 13,000 धावा पूर्ण करणारा पहिला फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला.
सचिन तेंडुलकरनंतर हा पराक्रम करणारा कोहली पहिला खेळाडू : सचिन तेंडुलकरनंतर, विराट कोहली वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच क्रमांकावर फलंदाजी करताना 13,000 किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. कोहलीनं वनडे क्रिकेटमध्ये 254 सामन्यांमध्ये 251 डावांत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली असून, 61च्या सरासरीनं 13,000 हून अधिक धावा केल्या आहेत. कोहली व्यतिरिक्त रिकी पाँटिंग हा एकमेव खेळाडू आहे ज्यानं तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 10,000 किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेत विराट कोहलीला आणखी अनेक विक्रम प्रस्थापित करण्याची उत्तम संधी मिळेल.
🐐 https://t.co/lk7EKMxjR5— Cricinfo (@cricinfo) November 4, 2026
वनडे सामन्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज :
- विराट कोहली (भारत) - 13005 धावा*
- रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 12662 धावा
- कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 9747 धावा
- जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका) - 7774 धावा
- केन विल्यमसन (न्यूझीलंड) - 6504 धावा
कोहलीनं क्षेत्ररक्षणातही केला विक्रम : न्यूझीलंडविरुद्ध ऑकलंडमध्ये झालेल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीचं प्रभावी क्षेत्ररक्षण दिसून आलं, जेव्हा त्यानं अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर सेकंड स्लिपमध्ये एक अप्रतिम झेल घेऊन नॅथन स्मिथला बाद केले. झेल घेतल्यानंतर कोहली खूप आनंदित झाला होता आणि उर्वरित भारतीय संघही आनंदानं हसताना दिसत होता.
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