विराट कोहली @14000... 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय

विराट कोहलीनं आपल्या डावातील 78 धावा पूर्ण केल्या, तेव्हा तो टी-20 क्रिकेटमध्ये 14,000 धावांचा टप्पा गाठणारा केवळ सहावा खेळाडू आणि पहिला भारतीय ठरला.

Published : May 14, 2026 at 3:29 PM IST

रायपूर Virat Kohli : आयपीएल 2026 च्या मागील दोन सामन्यांमध्ये ज्याची बॅट शांत होती, त्या विराट कोहलीनं कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात शतकी खेळी केली. या सामन्यात कोहलीनं टी-20 क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम केला, जो यापूर्वी कोणत्याही भारतीय खेळाडूने केला नव्हता. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात सर्वांच्या नजरा कोहलीवर होत्या आणि जेव्हा त्यानं आपलं खातं उघडलं, तेव्हा जल्लोष साजरा करण्यात आला. यानंतर, जेव्हा विराट कोहलीनं आपल्या डावातील 78 धावा पूर्ण केल्या, तेव्हा तो टी-20 क्रिकेटमध्ये 14,000 धावांचा टप्पा गाठणारा केवळ सहावा खेळाडू आणि पहिला भारतीय ठरला.

ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला : विराट कोहलीची गणना जागतिक क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमधील महान खेळाडूंमध्ये केली जाते. तो असा खेळाडू आहे ज्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये 14,000 धावांचा टप्पा गाठला आहे, त्यानं केवळ 409 डावांमध्ये हा टप्पा गाठला आहे. हा विक्रम यापूर्वी ख्रिस गेलच्या नावावर होता, ज्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये 423 डावांत 14,000 धावा पूर्ण केल्या होत्या. या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा भारतीयांचा विक्रम कोहलीच्या नावावर आहे, तर 456 डावांत 12,491 धावा करुन रोहित शर्मा या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये 14,000 धावा करणारे खेळाडू :

  • विराट कोहली (भारत) - 409 डाव
  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) - 423 डाव
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 431 डाव
  • जॉस बटलर (इंग्लंड) - 468 डाव
  • ॲलेक्स हेल्स (इंग्लंड) - 505 डाव
  • किरॉन पोलार्ड (वेस्ट इंडिज) - 633 डाव

शतक झळकावून डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी : विराट कोहलीनं केकेआरविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावून टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणाऱ्या डेव्हिड वॉर्नरच्या तिसऱ्या स्थानाची बरोबरी केली. हे कोहलीचं टी-20 क्रिकेटमधील 10 वं शतक आहे. या यादीत ख्रिस गेल 22 शतकांसह अव्वल स्थानी आहे, तर बाबर आझम 13 शतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावण्याच्या बाबतीत कोहली आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे त्याचं नववं शतक आहे.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारे खेळाडू:

  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) - 22 शतकं
  • बाबर आझम (पाकिस्तान) - 13 शतकं
  • विराट कोहली (भारत) - 10 शतकं
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 10 शतकं

