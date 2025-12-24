इंग्लंडच्या खेळाडूंचा मद्यधुंद अवस्थेत व्हिडिओ व्हायरल; ECB नं सुरु केली चौकशी
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर इंग्लंड क्रिकेट संघाची कामगिरी आतापर्यंत निराशाजनक राहिली आहे. दरम्यान, इंग्लंडच्या खेळाडूंचे मद्यधुंद अवस्थेतील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Published : December 24, 2025 at 10:11 AM IST
सिडनी England Players Video : अॅशेस मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाला गेलेल्या इंग्लंड संघात सर्व काही ठीक नाही. बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखालील संघातील सदस्य बेन डकेट आणि जेकब बेथेल यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत, ज्यामध्ये ते मद्यधुंद अवस्थेत दिसत आहेत. इंग्लंडला ऑस्ट्रेलियाकडून 3-0 असा पराभव पत्करावा लागला आणि अॅशेस गमावल्यानंतर या घटना घडल्या आहेत. यामुळं इंग्लंड क्रिकेटमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
What is this behaviour from Ben Duckett😭😭. He was completely out of his mind after drinking a lot. Disappointing Attitude. We need to be serious. pic.twitter.com/KVsCbv73jX— Aryan Goel (@Aryan42832Goel) December 23, 2025
इंग्लंड खेळाडूंचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल : एका व्हिडिओमध्ये, बेन डकेट रस्ता चुकलेला दिसतो आणि त्याच्या हॉटेलच्या खोलीत परत कसं जायचं याबद्दल गोंधळलेला दिसतो. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीनं त्याला विनोदानं विचारलं की त्याला प्रशिक्षण मैदानावर परतण्यासाठी कॅबची आवश्यकता आहे का? जेकब बेथेलचे अनेक व्हिडिओ ऑनलाइन देखील समोर आले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये, तरुण अष्टपैलू खेळाडू व्हेप करताना दिसतो, तर दुसऱ्या क्लिपमध्ये तो नाईट क्लबमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीसोबत नाचताना दिसतो.
Looks like Jacob Bethell is enjoying his vape, Rob Key 🚭😂— Charlie (@Shanks63331148) December 23, 2025
Watch England players enjoying their ‘stag’ in Noosa after going 2–0 down in the Ashes.#Ashes #RobKey #Noosa #Murphy #JhyeRichardson #SteveSmith #Marnus #Bazball #BenStokespic.twitter.com/f3zjp1EpJB
ईसीबी करणार चौकशी : इंग्लंडच्या पुरुष संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉब की यांनी सांगितलं आहे की नुसा इथं अॅशेसच्या विश्रांतीदरम्यान खेळाडूंनी जास्त मद्यपान केल्याच्या वृत्तांची बोर्ड चौकशी करेल. मात्र, त्यांनी गंभीर अनुशासनहीनतेच्या दाव्यांना दुर्लक्षित केलं आहे, असं म्हटलं आहे की आतापर्यंत कोणतंही मोठं उल्लंघन आढळलेलं नाही. रॉब की यांनी स्पष्ट केलं की दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कसोटी सामन्यातील ब्रेक हा खेळाडूंना या दीर्घ दौऱ्यात मानसिकदृष्ट्या ताजेतवानं करण्यासाठी होता आणि त्यात त्यांना कोणतीही अडचण वाटत नाही. परंतु त्यांनी असंही म्हटलं की कोणत्याही गोष्टींचा अतिरेक स्वीकारार्ह राहणार नाही. माजी इंग्लिश सलामीवीरानं सांगितलं की, त्यांच्या सध्याच्या माहितीनुसार, बहुतेक खेळाडू शिस्तबद्ध राहिले आणि त्यांनी त्यांच्या हालचाली मर्यादित ठेवल्या.
Looks like Jacob Bethell’s having a ripper time in Noosa.— Charlie (@Shanks63331148) December 23, 2025
Yeahhh boyyyy😂#Ashes #BenDuckett #BenStokes #ashes25 #Bazball #RobKey #JhyeRichardson #Murphy #AUSvENG #TravisHead
pic.twitter.com/NJL5Ql8k0S
अॅशेस दौरा निराशजनक : ऑस्ट्रेलियातील इंग्लंडचा अॅशेस दौरा पूर्णपणे निराशाजनक होता. फलंदाजीत शिस्तीचा अभाव, दबावाखाली वारंवार पडणं आणि धोरणात्मक अपयश स्पष्ट होतं. इंग्लंडनं कधीकधी काही प्रतिकार दाखवला असला तरी, संघ पूर्णपणे उणीव दाखवत होता. इंग्लंडनं पाचपैकी तीन कसोटी गमावल्या आणि मालिकेतून बाहेर पडला.
