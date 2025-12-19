ETV Bharat / sports

कोलंबियामध्ये फुटबॉल सामन्यानंतर मैदानावर दोन्ही संघांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी; पाहा व्हिडिओ

कोलंबिया कप फायनलनंतर प्रेक्षकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात पोलीस अधिकाऱ्यांसह अनेक जण जखमी झाले.

Violence Erupted After Football Match
कोलंबियामध्ये फुटबॉल सामन्यानंतर मैदानावर दोन्ही संघांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Violence Erupted After Football Match : फुटबॉलच्या सामन्यानंतर दोन संघांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाल्यानं कोलंबियातील एका फुटबॉल मैदानाचं युद्धभूमीत रुपांतर झालं. या संघर्षात सात पोलीस अधिकाऱ्यांसह 59 जण जखमी झाले. यामुळं क्रीडा क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

फुटबॉल मैदानाचं युद्धभूमीत रुपांतर : मेडेलिन सिटीमध्ये झालेल्या कोलंबियन कप फायनलमध्ये अ‍ॅटलेटिको नॅशिओनल आणि डेपोर्टिव्हो इंडिपेंडिएंट मेडेलिन यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर हिंसक संघर्ष सुरु झाला, ज्यामध्ये अ‍ॅटलेटिको नॅशिओनलनं 1-0 असा विजय मिळवून ट्रॉफी जिंकली. हिंसक संघर्षांमुळं, सामन्यासाठी नियोजित ट्रॉफी उत्सव आणि पदक समारंभ रद्द करण्यात आला. अंतिम शिट्टी वाजल्यानंतर, नॅशिओनल चाहत्यांसाठी जल्लोषाची रात्र असायला हवी होती, कारण दोन्ही संघ स्टेडियममध्ये घुसले, एकमेकांवर वस्तू फेकल्या आणि सुरक्षा दलांशीही संघर्ष केला.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल : सोशल मीडियावर चाहत्यांनी एकमेकांवर हल्ला केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. व्हिडिओमध्ये चाहते मैदानाच्या विविध भागात घुसून एकमेकांशी भांडताना दिसत आहेत. 43,000 प्रेक्षक असलेल्या स्टेडियममध्ये परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानं दंगल पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. एएफपी वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, मेडेलिनचे सुरक्षा सचिव मॅन्युएल व्हिला यांनी हिंसक संघर्षात 52 चाहते जखमी झाल्याची पुष्टी केली. रक्तरंजित संघर्षात सात पोलिसही जखमी झाले आहेत, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही, परंतु अधिकारी गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.

हे लोक गुन्हेगार आणि बदमाश : हे लक्षात घ्यावं की या देशांमध्ये, अशा संघर्ष टाळण्यासाठी, प्रमुख संघांमधील सामन्यांना उपस्थित राहणाऱ्या संघाच्या चाहत्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही. मात्र, शांततापूर्ण फुटबॉल वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मेडेलिन सिटी हॉलने अ‍ॅटलेटिको नॅशिओनलच्या घरच्या चाहत्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती. महापौर फेडेरिको गुटेरेझ यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला आणि म्हटलं की ज्यांनी हा गोंधळ घातला ते गुन्हेगार आणि बदमाश आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध शक्य तितकी कठोर कारवाई केली जाईल.

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचषकासाठी कधी होणार टीम इंडियाची घोषणा? BCCI नं सांगितली वेळ
  2. अ‍ॅडलेड कसोटीत ट्रॅव्हिस हेडचं वादळी शतक; केले अनेक रेकॉर्ड
  3. IPL लिलावात फ्रँचाईजींनी दुर्लक्ष केलेल्या खेळाडूनं ठोकलं दमदार द्विशतक; कीवींनी उभारला 575 धावांचा हिमालय

TAGGED:

COLOMBIA CUP FINAL
VIOLENCE ERUPTED AFTER FOOTBALL
COLOMBIA CUP FINAL CONTROVERSY
SPECTATORS ON GROUND
VIOLENCE ERUPTED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.