जबरा फॅन! सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर; दुकानात बनवली सचिनची फोटो गॅलरी

पुण्यातील एका चाहत्यानं सचिन तेंडुलकरच्या नावानं आईस गोळ्याचं दुकान सुरु केलं असून आता येत्या 24 एप्रिल रोजी सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त ग्राहकांसाठी खास ऑफरही ठेवली आहे.

Sachin Tendulkar Fan
सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 12:26 PM IST

पुणे Sachin Tendulkar Fan : भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं आणि गल्लीपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटचा देव भारतरत्न सचिन तेंडुलकरचे चाहते आपल्याला पाहायला मिळतात. आज जरी सचिननं क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी स्टेडियम मध्ये मॅच सुरु असताना आपल्या अनेकांच्या हातात सचिन तेंडुलकर याचे पोस्टर पाहायला मिळतात. देशात अनेक सचिनचे चाहते असे आहेत, ज्यांनी सचिनसाठी काही ना काही केलं आहे. अशातच पुण्यातील एका चाहत्यानं सचिन तेंडुलकरच्या नावानं आईस गोळ्याचं दुकान सुरु केलं असून आता येत्या 24 एप्रिल रोजी सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त ग्राहकांसाठी खास ऑफरही ठेवली आहे.

सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर (ETV Bharat Reporter)

तापमानाचा पारा 40 च्या पार : सध्या पुण्यासह राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असून तापमानाचा पारा 40 अंश सेल्सिअसच्या पार गेला आहे. अशातच या वाढत्या तापमानात नागरिक उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत, यातच शहरात आईस गोळा विक्रीला देखील उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. असं असताना पुण्यातील येरवडा परिसरात गेल्या 30 वर्षापासून आईस गोळा विकणाऱ्या विनोद मोरे यांच्या या गोळा विक्रीला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून उन्हाळ्यात नागरिकांची गर्दी होताना पाहायला मिळत आहे.

Sachin Tendulkar Fan
सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर (ETV Bharat Reporter)

सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त खास ऑफर : येत्या 24 एप्रिलला भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याचा वाढदिवस असून सचिनचे चाहते हा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करत असतात. सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त येरवडा इथं सचिनचे चाहते विनोद मोरे यांनी या दिवशी आकर्षक अशी ऑफर ठेवत थेट उन्हाळ्यात येणाऱ्या ग्राहकांना अर्ध्या किमतीत आईस गोळा विक्री करण्याचं बॅनरच लावलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्यादिवशी केक कापून सचिनचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विनोद मोरे हे सचिनचे एवढे मोठे चाहते आहेत की, त्यांनी गोळा दुकानाची रुपरेषाच बदलून टाकली आहे. दुकानाकडे बघितल्यानंतर ग्राहकांना वाटतं की हे दुकान नव्हे तर भारतरत्न सचिन तेंडुलकरची फोटो गॅलरी आहे. गोळ्याच्या दुकानाच्या अवतीभवती विनोद यांनी सचिन तेंडुलकरच्या संदर्भातील सर्वच फोटो लावले आहेत.

Sachin Tendulkar Fan
सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर (ETV Bharat Reporter)

ऑफरबाबत काय म्हणाले विनोद मोरे : या ऑफरबाबत विनोद मोरे म्हणाले, "सध्या उन्हाचा चटका जाणवत असल्यामुळं नागरिक गोळा खाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. दररोज जे एक गोळा खात होते ते आता दोन दोन गोळे खाताना पाहायला मिळत आहे. दुपारच्या तसंच संध्याकाळच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात गर्दी होताना पाहायला मिळते. तसंच मी सचिन तेंडुलकरचा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा चाहता असून सचिनचा वाढदिवस मी दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा करत असतो यंदा देखील सचिनच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं 50 टक्के किमतीत गोळा विक्री करणार आहे."

Sachin Tendulkar Fan
सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आईस गोळा विक्रेत्याची भन्नाट ऑफर (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. रेसलमेनिया 42 मध्ये रोमन रेन्स बनला नवा चॅम्पियन; ब्रॉक लेसनरनं घेतली निवृत्ती?
  2. सलग चार पराभवानंतर 'मुंबई लोकल' विजयी रुळावर परतणार? शेजाऱ्यांविरुद्ध आज मॅच
  3. अनुष्का शर्माचं टीम इंडियाकडून पदार्पण; दुसऱ्याही सामन्यात टीम इंडियाचा एकतर्फा पराभव

